Conte:rivolteremo Paese come un calzino

"Non stiamo aumentando la pressione fiscale sui cittadini,l'abbiamo alleggerita. Abbiamo realizzato un'opera redistributiva privilegiando alcune fasce sociali rispetto ad altre", ha detto il premierparlando della Manovra. "Ci aspettiamo una crescita più alta dell'1%",ha aggiunto. "Non è possibile che non si realizzi una crescita robusta"."Vogliamo rivoltareun. Ci impegniamo a impedire l'incremento dell'Iva",a "recuperare risorse tagliando sprechi"."Debito da tenere sotto controllo, ma non è spaventoso".(Di venerdì 28 dicembre 2018)