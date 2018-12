Conte:ci sarà tavolo per libertà stampa

: Nella giornata di domani, giovedì 27 dicembre, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà a Foggia, dove incontrerà le Ist… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, giovedì 27 dicembre, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà a Foggia, dove incontrerà le Ist… - fattoquotidiano : CONTRORDINE La decisione presa da #Conte, #Salvini e #DiMaio: il premier s’è intestato la norma, “ma il vero autore… - matteosalvinimi : “Salvini ieri non era ad ascoltare prima Conte e poi Mattarella, chissà perché, sarà stato un segnale politico, chi… -

Sul tema dei fondi per l'editoria,il premierha assicurato che "ciundove si valuteranno tutte le misure per garantire lad' informazione". "Lasciateci adottare qualche misura a sostegno del pluralismo, poi valutermo insieme",ha aggiunto nella conferenzadi fine anno. La questione era stata introdotta dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Verna, che aveva interrotto il suo intervento per 7 secondi. Rivolto al premier ha detto:"Ha visto che effetto fa all'improvviso una voce che sparisce?".(Di venerdì 28 dicembre 2018)