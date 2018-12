Conte su TAV | Decisione governo prima delle europee

Conte : ci sarà tavolo per libertà stampa : 12.01 Sul tema dei fondi per l'editoria,il premier Conte ha assicurato che "ci sarà un tavolo dove si valuteranno tutte le misure per garantire la libertà d' informazione". "Lasciateci adottare qualche misura a sostegno del pluralismo, poi valutermo insieme",ha aggiunto nella conferenza stampa di fine anno. La questione era stata introdotta dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Verna, che aveva interrotto il suo intervento per 7 secondi. ...

Il premier Conte : "La Tav? Comunicheremo la nostra decisione prima delle elezioni europee di maggio" : Conferenza stampa di fine anno: "Non alimentiamo la lettura di un governo contrario alle grandi opere, non è assolutamente così"

Crescita - Conte : rivista all’1% ma scommetto che sarà robusta. Tav - decisione prima delle Europee : Mentre in Aula alla Camera è in corso la discussione generale in terza lettura della manovra 2019 Conte parla di «esperienza di governo innovativa , che segna un cambio di passo per la politica italiana». Istruttoria Tav in corso, i risultati «prima delle Europee»...