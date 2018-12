Conte | premier esperienza meravigliosa

Premier Conte : fondamentali Italia solidissimi - no aumenti Iva : Il Premier Giuseppe Conte, nella Conferenza stampa di fine anno, ha definito i fondamentali dell'economia Italiana "solidissimi", che il debito è "sotto controllo e non così spaventoso" ed ha ribadito l'impegno per impedire l'incremento dell'Iva nel 2020 e 2021. , RV - www.ftaonline.com,

Giuseppe Conte - conferenza stampa fine anno/ Diretta streaming video - discorso Premier : Manovra - Governo e.. : conferenza stampa di fine anno del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Diretta streaming video da Palazzo Chigi. Manovra, Governo e..

La conferenza stampa di fine anno del premier Conte SEGUI IN DIRETTA : Il bilancio di sei mesi di governo, le emergenze in corso, la manovra economica i temi che verranno affrontati. DIRETTA STREAMING -

Etna - terremoto Catania : il premier Conte “vicino alle popolazioni” colpite : “Vicino alle popolazioni del catanese per il terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in costante contatto con il capo della Protezione civile Borrelli e con il sottosegretario Vito Crimi. Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta guarigione“: lo si legge sul profilo Twitter di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio. L'articolo Etna, terremoto Catania: il premier Conte ...

La bufala del premier Conte intento a suonare la chitarra con capotasto inserito : Nella giornata di ieri, sui social network ha fatto capolino una fotografia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte intento a suonare una chitarra con capotasto inserito davanti a un gruppo di bambini. La fotografia, chiaramente, era un vero e proprio fake, artefatta mediante l'utilizzo di programmi di fotoritocco ed era stata diffusa, tra gli altri, anche dall'onorevole dem Alessia Morani.Continua a leggere

"Il Pd pubblica una foto fake per screditare Conte". M5S contro i dem per l'immagine ritoccata del premier con la chitarra : "Il Pd è passato dalle fake news alle fake photo. Pur di screditare il governo del cambiamento e il presidente Conte, la parlamentare piddina Alessia Morani è arrivata a pubblicare una foto evidentemente manomessa con Photoshop, o con un programma simile, spacciandola per vera e accusando il presidente Conte di essere un bugiardo". Lo scrive il M5s sul blog delle Stelle dove pubblica un tweet della deputata dem Alessia Morani ...

Manovra - premier Conte : “Nessuna volontà di limitare il Parlamento - colpa del negoziato con Ue” : Il premier Giuseppe Conte parla ancora della Manovra, che giudica "espansiva": "Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione ma purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea, grazie alla quale è stata evitata una procedura di infrazione. Era nell'interesse dei cittadini giungere ad un esito positivo del negoziato e questo risultato ha richiesto notevoli ...

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Governo - premier Conte : 'Lega e M5S restano uniti' : Roma, 24 dic., askanews, - 'Le forze politiche che sostengono il Governo hanno dato prova di grande responsabilità in questi primi mesi di Governo e sono certo che il lavoro proseguirà nell'interesse ...

Tsunami Indonesia - la vicinanza del premier Conte : “Il Governo italiano e io personalmente siamo vicini al popolo Indonesiano in questo momento di profondo lutto. Alle famiglie delle numerose vittime e dei tantissimi feriti desidero esprimere profonda partecipazione e la solidarieta’ dell?intero esecutivo”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Tsunami Indonesia, la vicinanza del premier Conte sembra essere il primo su Meteo Web.

Libia - il premier Conte incontra Haftar e Al Serraj : “Il 2019 sia l’anno della svolta - via maestra è un accordo politico” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Libia per una missione lampo: prima ha incontrato a Tripoli il presidente Al Serraj e il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al Meshri. Poi è volato a Bengasi dove ha avuto un lungo colloquio con il generale Khalifa Haftar e, infine, prima di rientrare a Roma si è recato a Tobruq dal presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh. Un viaggio voluto da Conte per ...

Il premier Conte in visita al Bambin Gesù : suona - gioca e ride coi piccoli pazienti : "Questo pomeriggio ho fatto visita all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Avevo in mente di portare un regalo natalizio ai piccoli pazienti ricoverati. Alla fine il regalo più bello lo hanno fatto loro a me con il sorriso e il loro affetto", lo scrive su Instagram il premier Giuseppe Conte pubblicando una foto della sua visita del 22 dicembre 2018 all'ospedale che si trova nei pressi del Gianicolo, nella Capitale.Le foto ...

Libia - premier Conte giunto a Tripoli : 9.20 Il presidente del Consiglio, Conte, è giunto a Tripoli. In mattinata incontrerà il presidente Al Sarraj. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Succesivamente, il premier vedrà il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Al Meshri.

Domani Conte in Libia - vedrà il premier Serraj e il generale Haftar : Domani il premier Giuseppe Conte sarà in Libia, dove vedrà il primo ministro Fayez Serraj e il generale Khalifa Haftar. Incontri anche con il capo dell'Alto Consiglio libico, Khaled Meshri, e con il ...