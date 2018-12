Conte | “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di governo Possono

Conte : “Non siamo il governo delle lobby - pensiamo ai bisogni dei cittadini” : «Una volta si facevano promesse, ma non si traducevano in un contratto. Fi volta in volta venivano valutate le iniziative da attuare. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, in trasparenza, con un modus procedendi che condizionerà qualsiasi esperienza futura di governo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza ...

Conte : “Non siamo il governo delle lobby - pensiamo ai bisogni dei cittadini : «Una volta si facevano promesse, ma non si traducevano in un contratto. Fi volta in volta venivano valutate le iniziative da attuare. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, in trasparenza, con un modus procedendi che condizionerà qualsiasi esperienza futura di governo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza ...

Manovra - rinvio maxi emendamento - opposizioni all’attacco. Conte : “Non controllo il Parlamento” : Il presidente del Consiglio, parlando dello slittamento al maxi emendamento alla Manovra, ha detto che i tempi lunghi sono stati determinati dalla trattativa con l'Europa: "Il negoziato lo avrei concluso il giorno dopo averlo iniziato. Non mi devo giustificare perché ha impiegato tutto questo tempo. Era importante concluderlo nel migliore dei modi per i cittadini italiani e ci siamo riusciti".Continua a leggere

Salvini torna a pungere l’UE e avverte Giuseppe Conte : “Non dimenticare chi è il vero nemico” : Salvini nonostante la Manovra appena approvata, torna a pungere Bruxelles e avverte il premier Conte, colpevole forse di aver concesso un po’ troppo all’UE A Roma gira una frase attribuita a Matteo Salvini a proposito di Giuseppe Conte: “Ha voluto condurre da solo la trattativa, si prenda lui i meriti”. Positiva, sulla carta. Molto velenosa, suggerisce La Stampa, se si conosce il pregresso: cioè le tensioni durate ...

Salvini torna a pungere l’UE e avverte Giuseppe Conte : “Non dimenticare chi è il vero nemico” : Salvini nonostante la Manovra appena approvata, torna a pungere Bruxelles e avverte il premier Conte, colpevole forse di aver concesso un po’ troppo all’UE A Roma gira una frase attribuita a Matteo Salvini a proposito di Giuseppe Conte: “Ha voluto condurre da solo la trattativa, si prenda lui i meriti”. Positiva, sulla carta. Molto velenosa, suggerisce La Stampa, se si conosce il pregresso: cioè le tensioni durate ...

L’intesa con l’Ue sul deficit si avvicina. Conte : “Non possiamo scendere sotto il 2%” : «Ci siamo». Dopo due giorni di ininterrotte trattative a distanza, poco dopo le 19 di ieri il governo e la Commissione hanno trovato un punto di incontro. Secondo i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis i passi indietro fatti dall’Italia sulla manovra sono «sufficienti». O meglio: il massimo che si poteva ottenere, visto che a Bruxelles ...

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così Contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

Ancona - cordoglio dopo concerto di Sfera Ebbasta. Mattarella : “Non si può morire così”. Conte : “Risposte chiare e celeri” : Dal Capo dello Stato al premier Giuseppe Conte. In molti dopo ciò che è successo a Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre sono morte sei persone e ferite un centinaio nel tentativo di fuga dalla discoteca Lanterna Azzurra, hanno espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti. E su Facebook il presidente del Consiglio ha fatto sapere che andrà nelle Marche per “verificare sul posto quello che è ...

Legge di bilancio - Conte : “Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nega l'ipotesi di un possibile calo del rapporto deficit pil sotto il 2%. "Non sto lavorando a questo obiettivo", ha dichiarato il premier. "Sulla manovra nel volgere di qualche giorno avremo un ulteriore passaggio con le istituzioni Ue e confido di pervenire ad una soluzione condivisa che ci possa evitare l'infrazione".Continua a Leggere

Manovra - Conte : “Non stiamo lavorando alla riduzione del deficit sotto al 2%” : Il governo ridurrà il deficit sotto al 2%? “Non sto lavorando a questo obiettivo, mettiamola in questi termini”. Lo ha detto Giuseppe Conte, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con alcune associazioni in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. La domanda rivolta dai giornalisti al presidente del Consiglio nasce da quanto scritto oggi da La Repubblica e La Stampa, secondo cui il ministro ...

Manovra - Conte : “Non parlo di decimali”. Poi prende in giro Salvini : “Lui è quello che ha voluto il deficit al 2 - 6%” : “Salvini non vuole che si scenda sotto il 2,2%? Ma è lui quello che ha fatto il deficit al 2,6%”. Con una battuta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a chi gli chiede conto di una eventuale correzione al tetto del deficit sul Pil. “Battute a parte, come sapete, io non parlo di decimali“. L'articolo Manovra, Conte: “Non parlo di decimali”. Poi prende in giro Salvini: “Lui è quello che ha ...

Global compact sui migranti - Salvini smentisce e scavalca Conte : “Non lo firmeremo” : L'Italia non firmerà il Global compact sui migranti l'11 dicembre: ad annunciarlo è stato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentendo quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea generale dell'Onu quando dichiarava il pieno sostegno del governo al patto per le migrazioni.Continua a leggere

Incidente Michele Bravi - indagato per omicidio stradale. Il suo legale Contesta la versione della polizia : “Non è stata inversione - ma svolta a sinistra” : Una manovra brusca e poi il violento scontro con una motociclista di 58 anni, Rosanna Colia, deceduta durante il trasporto in ospedale. È questa secondo le prime ricostruzioni la dinamica dell’Incidente in cui giovedì sera è stato coinvolto il cantante Michele Bravi, in zona San Siro a Milano. Vincitore della settima edizione di X Factor, Bravi era alla guida di una Bmw noleggiata con il car sharing, quando durante un’inversione di ...

Michele Bravi indagato per omicidio stradale - il suo legale Contesta la versione della polizia : “Non è stata inversione - ma svolta a sinistra” : Una manovra brusca e poi il violento scontro con una motociclista di 58 anni, Rosanna Colia, deceduta durante il trasporto in ospedale. È questa secondo le prime ricostruzioni la dinamica dell’incidente in cui giovedì sera è stato coinvolto il cantante Michele Bravi, in zona San Siro a Milano. Vincitore della settima edizione di X Factor, Bravi era alla guida di una Bmw noleggiata con il car sharing, quando durante un’inversione di ...