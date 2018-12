Conte | «Non è vero che la manovra sia stata scritta dall?Ue» Diretta

Conte : “Non siamo il governo delle lobby - pensiamo ai bisogni dei cittadini” : «Una volta si facevano promesse, ma non si traducevano in un contratto. Fi volta in volta venivano valutate le iniziative da attuare. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, in trasparenza, con un modus procedendi che condizionerà qualsiasi esperienza futura di governo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza ...

Editoria : Conte - "Le imprese stiano su mercato. Non è attentato libertà" : "Personalmente sono tra coloro che indulgevano la mattina a seguire la dettagliata rassegna stampa" di Radio Radicale "e mi è capitato di seguire i dibattiti parlamentari e i convegni molto interessanti. C'è stato un Contenimento del finanziamento che ha interessato" anche Radio. Il contributo si riduce da dieci a cinque milioni, un sacrificio imposto un po' a tuti quanti. In questa ...

Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno : "Ci impegniamo a non aumentare l'Iva" : "Ci impegniamo a evitare l'incremento dell'Iva ". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno: "Per il 2020 e 2021 le clausole salvaguardia recano dei numeri importanti ma non vorrei fosse trascurato il fatto che in pochi mesi abbiamo recuperato 12,5 miliardi per neutralizzare l'incremento dell'Iva, eredità del governo precedente", ha continuato. Sui conti pubblici dell'Italia è ...

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Il nostro non è il governo delle lobby. Taglio sprechi? Per farlo bene serve tempo” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, “prima tappa significativa del progetto ...

Conte difende la manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Conte : 'Lega e M5s restino uniti - gli elettori non capirebbero una rottura' : Le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità e il lavoro proseguirà nell'interesse degli italiani. Il premier Giuseppe Conte ne è convinto e alla "Stampa" spiega che "entrambe ...