Conte | «Non è una manovra scritta dall’Ue | non ci saranno più tasse per i cittadini»

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Manovra scritta in Italia - non in Ue. Non siamo osservati speciali a Bruxelles” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, che è “populista” perché è ...

Conte : Manovra - tasse aumentano a banche e giganti web non ai cittadini : Roma – Se la pressione fiscale si attestera’ al “42,4%” questo “non significa che stiamo aumentando la pressione fiscale sui cittadini”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. C’e’ un aumento della tassazione “sulle banche che non potranno dedurre il 10% sulle perdite l’anno prossimo; sulle assicurazioni; c’e’ la web tax per i giganti del web ...

Conte : “Non siamo il governo delle lobby - pensiamo ai bisogni dei cittadini” : «Una volta si facevano promesse, ma non si traducevano in un contratto. Fi volta in volta venivano valutate le iniziative da attuare. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, in trasparenza, con un modus procedendi che condizionerà qualsiasi esperienza futura di governo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza ...

Editoria : Conte - "Le imprese stiano su mercato. Non è attentato libertà" : "Personalmente sono tra coloro che indulgevano la mattina a seguire la dettagliata rassegna stampa" di Radio Radicale "e mi è capitato di seguire i dibattiti parlamentari e i convegni molto interessanti. C'è stato un Contenimento del finanziamento che ha interessato" anche Radio. Il contributo si riduce da dieci a cinque milioni, un sacrificio imposto un po' a tuti quanti. In questa ...

Conte : non siamo il governo delle lobby : 11.00 "Questo non è il governo delle lobby, dei potentati economici,dei comitati d' affari",ha detto il premier Conte nella conferenza di fine anno, aggiungendo che l'"esperienza di governo funziona e funzionerà perché si regge su un'amalgama perfetta tra giallo e verde". La Manovra è populista perchè mantiene le promesse"."Tappa significativa di un ampio progetto. Abbiamo cercato di rispondere agli interessi dei cittadini. Non vero che è ...