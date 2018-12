Conte | il premier esecutore

Scontri Inter-Napoli - il premier Conte : “Serve un segnale forte e l’inasprimento delle pene” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha condannato gli Scontri avvenuti prima di Inter–Napoli e ha prospettato soluzioni dure per arginare le violenze dentro e fuori gli stadi: “Darei un segnale di cesura forte anche ricorrendo a una pausa nelle manifestazioni sportive, per una proficua riflessione di chi vi prende parte, ma lascio alle autorità competenti la valutazione. Sono molto costernato a scoprire e non è la ...

Scontri Inter-Napoli - il severo giudizio del Premier Conte : “ci vuole una pausa ed un inasprimento delle pene” : Dopo gli Scontri di San Siro in occasione di Inter-Napoli, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si esprime sui gravi accadimenti “Darei un segnale di cesura forte anche ricorrendo a una pausa nelle manifestazioni sportive, per una proficua riflessione di chi vi prende parte, ma lascio alle autorità competenti la valutazione. Sono molto costernato a scoprire e non è la prima volta che una manifestazione sportiva è occasione di ...

Scontri Inter-Napoli - il premier Conte : 'Fermare il campionato? Serve segnale forte' : Sospendere , il campionato, ? Non sono dentro la logica del mondo dello sport, la mia sensibilità é che bisognerebbe dare un segnale forte, Giorgetti , sottosegretario allo sport, ndr, ha detto lo ...

Il premier Conte : "La Tav? Comunicheremo la nostra decisione prima delle elezioni europee di maggio" : Conferenza stampa di fine anno: "Non alimentiamo la lettura di un governo contrario alle grandi opere, non è assolutamente così"

Conte - premier esperienza meravigliosa : ANSA, - ROMA, 28 DIC - Palazzo Chigi è "una parentesi meravigliosa che mi rende orgoglioso per realizzare un servizio a favore del paese nel modo più efficace possibile. Ma è una esperienza limitata ...

Premier Conte : fondamentali Italia solidissimi - no aumenti Iva : Il Premier Giuseppe Conte, nella Conferenza stampa di fine anno, ha definito i fondamentali dell'economia Italiana "solidissimi", che il debito è "sotto controllo e non così spaventoso" ed ha ribadito l'impegno per impedire l'incremento dell'Iva nel 2020 e 2021. , RV - www.ftaonline.com,

Giuseppe Conte - conferenza stampa fine anno/ Diretta streaming video - discorso Premier : Manovra - Governo e.. : conferenza stampa di fine anno del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Diretta streaming video da Palazzo Chigi. Manovra, Governo e..

La conferenza stampa di fine anno del premier Conte SEGUI IN DIRETTA : Il bilancio di sei mesi di governo, le emergenze in corso, la manovra economica i temi che verranno affrontati. DIRETTA STREAMING -

Etna - terremoto Catania : il premier Conte “vicino alle popolazioni” colpite : “Vicino alle popolazioni del catanese per il terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in costante contatto con il capo della Protezione civile Borrelli e con il sottosegretario Vito Crimi. Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta guarigione“: lo si legge sul profilo Twitter di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio. L'articolo Etna, terremoto Catania: il premier Conte ...

La bufala del premier Conte intento a suonare la chitarra con capotasto inserito : Nella giornata di ieri, sui social network ha fatto capolino una fotografia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte intento a suonare una chitarra con capotasto inserito davanti a un gruppo di bambini. La fotografia, chiaramente, era un vero e proprio fake, artefatta mediante l'utilizzo di programmi di fotoritocco ed era stata diffusa, tra gli altri, anche dall'onorevole dem Alessia Morani.Continua a leggere

"Il Pd pubblica una foto fake per screditare Conte". M5S contro i dem per l'immagine ritoccata del premier con la chitarra : "Il Pd è passato dalle fake news alle fake photo. Pur di screditare il governo del cambiamento e il presidente Conte, la parlamentare piddina Alessia Morani è arrivata a pubblicare una foto evidentemente manomessa con Photoshop, o con un programma simile, spacciandola per vera e accusando il presidente Conte di essere un bugiardo". Lo scrive il M5s sul blog delle Stelle dove pubblica un tweet della deputata dem Alessia Morani ...

Manovra - premier Conte : “Nessuna volontà di limitare il Parlamento - colpa del negoziato con Ue” : Il premier Giuseppe Conte parla ancora della Manovra, che giudica "espansiva": "Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione ma purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea, grazie alla quale è stata evitata una procedura di infrazione. Era nell'interesse dei cittadini giungere ad un esito positivo del negoziato e questo risultato ha richiesto notevoli ...

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Governo - premier Conte : 'Lega e M5S restano uniti' : Roma, 24 dic., askanews, - 'Le forze politiche che sostengono il Governo hanno dato prova di grande responsabilità in questi primi mesi di Governo e sono certo che il lavoro proseguirà nell'interesse ...