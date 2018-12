Conte ha ammesso che La tassa sul no-profit è stata un errore

agi

Conte ha ammesso in #ConferenzaStampa che il raddoppio dell'#Ires al #NoProfit è stato un errore. Che sarà corretto

(Di venerdì 28 dicembre 2018) È lasulle Onlus a tenere banco nella giornata in cui la commissione Bilancio della Camera lavora sulla manovra, ormai prossima al giro di boa dell'approvazione definitiva, da qui a sabato.A difendere la norma che riguarda l'Ires per gli enti no profit stamattina erala viceministro all'Economia Laura Castelli, che aveva spiegato: "Noi tassiamo i profitti delle no profit, mica tassiamo i soldi della beneficenza!". Ma nel giro di poche ore i vertici del governo sono intervenuti sulla misuradalle opposizioni e finita al centro di una polemica montante, per assicurare che al più presto verrà modificata. Fino alle parole di Giuseppein conferenza stampa di fine anno: è stato une sarà corretto."Devo assumermi le mie responsabilità" ha detto "Quando si ...