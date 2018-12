Conte | «Entro il 2019 il nuovo viadotto» «Non è il Governo delle lobby»

Giuseppe Conte - retroscena velenosissimo di Dagospia : 'Cosa dicono di lui ora dentro M5s e Lega' : 'Da qualche giorno Giuseppe Conte è in pieno delirio di onnipotenza '. Mai così potente, mai così odiato: il premier, all'indomani della 'vittoria personale' sulla manovra, è al centro di retroscena ...

Resta aperto il negoziato - Conte spera di chiudere entro il fine settimana : Bruxelles chiede ulteriori tagli di spesa ma il presidente del Consiglio avverte: 'Non siamo al mercato e non abbiamo altri margini. Non siamo qui con il cappello in mano' -

Il duello Salvini-Di Maio - Conte costretto al rientro da Bruxelles per un vertice a cena : Su «Quota 100» la Lega è disponibile a tagliare ancora qualcosa. Sul reddito di cittadinanza Di Maio non intende cedere oltre

Marsala - POSIZIONATI IN CENTRO I NUOVI ConteNITORI PER RIFIUTI MULTI SCOMPARTO : IL SINDACO DI GIROLAMO: SONO BELLI E FUNZIONALI, CONSERVIAMOLI IN MANIERA OTTIMALE Chi negli ultimi giorni ha fatto un giro per le vie del CENTRO e in particolare per via XI Maggio, piazza della ...

Ecco il Centro Contemporaneo delle Arti -CecArt : ... si è così espresso sulla nascita del Centro: "Sono molto lieto di questa importante iniziativa che siamo riusciti a concretizzare e che può avere una sua rilevanza nel mondo delle Arti. Attraverso ...

Carfagna : 'Nostro orizzonte è centrodestra unito. Fico? Ha messo in imbarazzo Conte' : 'L'incontro tra Renzi e Romani è stata una notizia, uno scoop anche per me. Il nostro orizzonte resta quello del centrodestra unito'. Lo ha detto la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna , ospite ...

Manovra - trattativa Italia-Ue sul deficit. Conte : fiducioso in soluzione entro metà dicembre : Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Moscovici: «Clima cambiato»...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Vertice dopo rientro Conte da Emirati : ANSA, - ABU DHABI, 15 NOV - Nuova riunione del governo, a quanto si apprende, questa sera a Palazzo Chigi. Al centro del tavolo, al quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà al ...

Manovra : Conte - confidiamo di inviare risposta a Ue entro i termini : "Mi aspetta un aereo tra qualche minuto, volerò a palazzo Chigi dove avremo un incontro di vertice e poi delibereremo in Cdm la risposta a Bruxelles. E confidiamo di inviarla nei termini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa conclusiva della Conferenza per la Libia a proposito della lettera che il governo deve inviare all'Ue sulla Manovra

Berlusconi : Conte cadrà - poi centrodestra unito a Governo o a urne : Roma, 11 nov., askanews, - 'Io ho lo certezza che questo Governo non possa ancora durare a lungo e che il centrodestra tornerà unito: la Lega ben presto si accorgerà che non potrà più tradire ancora i ...

