Conte difende i tagli all' editoria | Non sono contro la libertà ma un invito a stare

Soglia degli appalti a 200mila euro - Conte difende la misura : “Dobbiamo spendere per crescere” : "Questa norma la conosco bene e ne rivendico l'utilità e l'efficacia. Tra i primi progetti dell'esecutivo c'è stato il quello sull'anticorruzione e il nostro percorso è molto chiaro: vogliamo rivoltare questo Paese come un calzino. Non c'è crescita economica. Noi dobbiamo puntare alla crescita economica e allora le chiedo come possiamo crescere se gli appalti sono fermi?", ha dichiarato il premier Conte durante la conferenza stampa di fine ...

Conte difende la manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Manovra - Conte difende Quota100 e reddito di cittadinanza : evitata procedura d'infrazione : Conte poco fa ha riferito in Aula al Senato di aver concluso la trattativa con l'Ue sulla Manovra. Sarebbero stati salvaguardati i punti principali voluti dal Governo, ma con una diminuzione del deficit soddisfacente per le autorità di Bruxelles. evitata dunque la procedura d'infrazione. Conte riferisce in Aula al Senato i risultati ottenuti Come previsto, Conte ha riferito in Aula al Senato ciò che è avvenuto in mattinata. Il Premier aveva ...

Conte difende la manovra : “Nell’interesse degli italiani non rinunciamo a nulla” : Il giorno dopo la bocciatura dell’Ue sulla manovra italiana, il premier Conte interviene per difendere la misura: «Se è nell’interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla» spiega a chi gli chiede a cosa il governo sarebbe pronto a rinunciare....

Conte difende la Manovra : è solida - via migliore per ridurre debito : Dopo la bocciatura di Bruxelles, il premier Giuseppe Conte tira dritto e difende la Manovra. "E' solida ed efficace - scrive su Facebook -. Porterò a Bruxelles un piano dettagliato delle nostre ...

Aggravi difende accordo su Contenzioso finanziario Stato-Regione : ... per definizione, comunque aleatorio, la Regione Autonoma Valle d'Aosta avrà la disponibilità di 120 milioni di euro da destinare a investimenti utili al rilancio dell'economia valdostana'. L'...

Conte in India difende il sistema-Italia : 'Non temete - investite nel nostro Paese' : Prima la Russia, poi l'India. Giuseppe Conte nelle ore cruciali della manovra e nel giorno della nuova lettera Ue all'Italia tenta di allargare le partnership extra-Ue del governo giallo-verde. Con un ...

Ancora tensione su Casalino : Tria accusa - Conte lo difende : ... specie se questi ricoprono una funzione di garanzia e indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento', ha detto il ministro dell'Economia, 'In ogni caso sono grato alle ...