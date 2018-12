Conte | Di Maio crocifisso per balcone ma plaudo a sua battaglia su reddito

Ires per no-profit in Manovra - il governo fa dietrofront | Conte e Di Maio assicurano : "La norma cambierà" : Il premier Conte e ii due vice che "si impegnano a una correzione" nel primo provvedimento utile. Venerdì l'atto finale della legge di bilancio

Ires volontariato - Di Maio-Conte : "Norma sbagliata. Cambieremo" : "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne e' venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i piu' deboli" Segui su affaritaliani.it

Tassa sul volontariato - c’è la retromarcia Di Maio e Conte : «Pronti a cambiarla» : In manovra è previsto il raddoppio dell’Ires per tutte le realtà del volontariato. Il vicepremier: «Lo faremo con il primo provvedimento utile»

"La parola 2018? DisorientamentoSalviMaio innovativi. E Conte..." : Il sociologo Domenico De Masi traccia su Affaritaliani.it un bilancio del 2018 a livello socio-politico: "Conte la conservazione nel cambiamento, Di Maio e Salvini sono del tutto innovativi" Segui su affaritaliani.it

Catania - terremoto : domani arriva Di Maio. Messaggi di Conte e Salvini : Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 che questa notte ha colpito Catania il vicepremier Luigi di Maio annuncia che domani visiterà le zone colpite dal sisma. Il ministro del lavoro ne parla in ...

Terremoto Catania - Conte : “Vicino alle popolazioni”. Di Maio : “Domani sarò in Sicilia” : Domani il vicepremier sarà in Sicilia per vedere di persona i danni causati dal Terremoto: "La Protezione Civile sta valutando l'entità dei danni". Matteo Salvini ringrazia i soccorritori con un post su Twitter. Stesso il pensiero di Mara Carfagna che scrive: "Vicini alle comunità in questo giorno di festa".Continua a leggere

Conte difende la manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Conte - Di Maio e Salvini sono davvero in crisi sui social network? : (foto: Simona Granati – Corbis/Getty Images) Il governo che si è insediato a giugno ha tre leader dichiarati: Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Gli ultimi due, in particolare, hanno utilizzato i social network come la loro principale piattaforma di propaganda. Tuttavia gli ultimi mesi di scontro con l’Unione europea hanno avuto ripercussioni anche sui social: c’è chi ha scritto che Salvini sarebbe in crisi sui social. ...

IL CASO/ Dietro la "scomparsa" di Salvini e Di Maio la regia di Mattarella e Conte : Tutti hanno visto l'assenza di Salvini e Di Maio in aula mercoledì. Come anche l'assenza del primo al funerale di Megalizzi. Scelta o esclusione?

Conte : «Così ho convinto Salvini e Di Maio Non potevamo permetterci sanzioni Ue» : Il premier: «Non potevamo permetterci sanzioni dall’Ue, ringrazio Mattarella. Al fronte dei rigoristi ho spiegato che il no metteva tutti a rischio. Io resterò per 5 anni»

Salvini : "Contento della manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

Manovra - Conte : “Procedura infrazione andava evitata - ho convinto Salvini e Di Maio” : Dopo l'ok da Bruxelles alla Contestata Manovra economica voluta dal suo governo, il Premier Conte esulta: "Ho evitato l’apertura di una procedura di infrazione". "Ho temuto saltasse tutto per la dialettica bidirezionale e ho chiesto e ottenuto una linea di comunicazione più attenta" ha ammesso Conte, assicurando: "L’impianto della Manovra è rimasto però quello iniziale"Continua a leggere

Conte ha spiegato come è riuscito a convincere Salvini - Di Maio e l'Ue : Il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al 'Corriere della Sera', racconta la trattativa che ha portato al via libera alla Manovra, ringrazia il capo dello Stato Mattarella e dice come ha convinto i sui vice, Di Maio e Salvini. Spunta poi anche l'ipotesi Tari nella bolletta. "Dovevo portare a casa - spiega - un risultato importante per l'Italia: evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito ...

Manovra - Conte al Senato 'Con Ue negoziato politico - nessun arretramento'. Di Maio e Salvini lo lasciano solo : Economia Manovra, ok Ue all'Italia: stop alla procedura di infrazione. Dombrovskis: "Restiamo vigili"