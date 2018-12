Conte alla conferenza stampa di fine anno | ' Sono orgoglioso del reddito di cittadinanza'

Conte alla conferenza stampa di fine anno : 'Amalgama giallo-verde durerà 5 anni' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Bilancio della Camera. ore 17.30 Terremoto Catania, Salvini, 20 milioni a disposizione per ...

Conte alla conferenza di fine anno : 'Impediremo l'aumento dell'Iva' - : Il presidente del Consiglio ha incontrato la stampa: "Questo non è l'esecutivo delle lobby. La nostra agenda è dettata dalle esigenze dei cittadini"

Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno : "Ci impegniamo a non aumentare l'Iva" : "Ci impegniamo a evitare l'incremento dell'Iva ". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno: "Per il 2020 e 2021 le clausole salvaguardia recano dei numeri importanti ma non vorrei fosse trascurato il fatto che in pochi mesi abbiamo recuperato 12,5 miliardi per neutralizzare l'incremento dell'Iva, eredità del governo precedente", ha continuato. Sui conti pubblici dell'Italia è ...

Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno : “Ridotto la frattura tra cittadini e politica” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla alla conferenza stampa di fine anno facendo un bilancio dei primi mesi di governo: "Stiamo contribuendo a ridurre quella frattura tra cittadini e classe politica di cui soffre il sistema italiano. La nostra è una esperienza di governo innovativa che scandisce un significativo mutamento di passo della politica italiana".Continua a leggere

Manovra - sprint finale con retromarcia sull'Ires. Conte : a gennaio modifiche alla norma : L'annuncio del premier sulla scia delle polemiche e proteste provenienti da Chiesa e Terzo settore. Proteste delle opposizioni che chiedono ulteriori chiarimenti - A gennaio il governo porrà mano alle ...

Piatek inContentabile : chiede un altro gol alla Lega - : 'Sono molto felice per la grande vittoria del Genoa sull'Atalanta. Però ho gioito meno perché appena tornato negli spogliatoi ho ricevuto la notizia che il mio primo gol è stata un'autorete. Ritengo ...

Inter - Conte pronto ad accettare per lanciare la sfida alla Juventus (RUMORS) : In casa Inter la testa è al campionato visto che quest'oggi i nerazzurri saranno impegnati nel match esterno contro il Chievo Verona, allo stadio Bentegodi alle ore 18, valido per la diciassettesima giornata. La società si aspetta che la squadra alla fine di questa stagione si qualifichi tranquillamente in Champions League, senza arrivare all'ultima giornata come lo scorso anno, e si augura di arrivare fino in fondo alle altre due competizioni ...

Salvini snobba Conte e Mattarella? «Ero alla recita di mia figlia. Due ore senza politica - si può!» : Due ore senza politica, si può?? Buona giornata Amici!'. E vai con il personale che è politico e il politico che è personale.

Giuseppe Conte - lettera sulla manovra alla Commissione Ue : clamoroso strafalcione sul nome di Juncker : La lettera più importante e delicata della vostra vita. Quella da cui dipendono i destini di un Paese e di milioni di persone. E voi che fate? Sbagliate il nome del destinatario . E' quanto ha fatto ...

Salvini snobba Conte e Mattarella? 'Ero alla recita di mia figlia. Due ore senza politica - si può!' : Due ore senza politica, si può?? Buona giornata Amici!'. E vai con il personale che è politico e il politico che è personale.

Manovra - via libera informale dalla Ue. Conte : nessun dietrofront sui Contenuti : Il premier riferisce in Aula: “Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno nei tempi». Bruxelles tende la mano, ma resta con il fiato sul collo al governo

Sì informale dell'Ue alla manovra - giudizio a gennaio. Conte : mai ceduto sui Contenuti : Le risorse disponibili Bruxelles, spiega Conte, dovrà tenere conto che l'economia è di nuovo in una fase di stallo: nella lettera inviata alla commissione europea dal governo italiano, infatti, "...

Ok informale dell’Ue alla manovra - giudizio finale a gennaio. Conte : “Mai ceduto sui Contenuti” : Arriva il via libera “informale” da parte del collegio dei commissari europei alla manovra italiana. Moscovici e Dombrovskis presto saranno in sala stampa per spiegare la decisione. Ma secondo quanto risulta a La Stampa, oggi non ci sarà una nuova opinione sulla manovra né un nuovo rapporto sul debito. I conti si faranno a gennaio, una volta approv...

Rissa fra mamme alla recita di Natale : si Contendevano in posto migliore per filmare con il telefonino : La recita di Natale dei bambini della scuola elementare di contrada "Albani Roccella", a Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale, per la Rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano il posto migliore per girare il video dello spettacolo cui partecipavano i propri figli. Nemmeno l'aria natalizia e l'ambiente scolastico in cui si trovavano sono riusciti a indurle alla calma, mentre gli scolari sul palco vestiti da angioletti e da ...