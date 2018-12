Consiglio comunale turbolento ad Alassio sulla tassa di soggiorno Il sindaco Melgrati

Napoli - il portavoce M5S Brambilla rapinato dopo il Consiglio comunale : Il consigliere comunale di M5S Matteo Brambilla è stato vittima di una rapina a Napoli. È stato lui stesso, già candidato dei grillini a sindaco di Napoli, a denunciare sui social l'accaduto. 'Mi ...

Il Consiglio comunale in visita al Centro Anziani di Pitelli : La Spezia - Nell'ambito degli incontri istituzionali del Consiglio Comunale, il presidente Giulio Guerri si è recato, in rappresentanza dello stesso, in visita presso il Centro Anziani di Pitelli per ...

Pisa - caos e insulti in Consiglio comunale : “Vergognati - studia”. E l’assessore infuriato viene calmato dai colleghi : L’approvazione del bilancio da parte del Comune di Pisa aveva già fatto discutere per le discriminazioni contenute nel testo nei confronti degli stranieri, penalizzati nell’assegnazione di case popolari, nel’accesso al nido e nelle donazioni. Durante la seduta del Consiglio comunale, proprio mentre si votavano gli emendamenti al documento, è scoppiata la bagarre dopo che ha preso la parola l’assessore ...

Castellammare - Rimossa la Sint dall'odg del Consiglio comunale - le opposizioni : «Il sindaco dimostra di essere un omminicchio» : 'Paura di parlare di Sint? Paura di parlare della camorra? Con la convocazione del consiglio comunale la maggioranza, coadiuvata dal presidente Ungaro, dimostra di non essere in grado di amministrare ...

Consiglio comunale Verona : lavori del 20 Dicembre : Una nuova New.co per acquistare quote della società di gestione energie Uni.Co.G.E. S.r.l.. L'operazione, che sarà realizzata da Agsm, è stata approvata dal Consiglio di ieri sera, con 23 voti ...

Modica - Consiglio comunale : sì al nuovo regolamento di Polizia Urbana : Il consigliere comunale Tato Cavallino ha lasciato Forza Italia per passare a Fratelli d'Italia, sono stati approvati il regolamento di Polizia Urbana e tre variazioni di bilancio. Questi in estrema ...

Marsala - Consiglio COMUNALE. APPROVATI DUE DEBITI FUORI BILANCIO : Marsala, con il suo 55%, ha una base solida per intraprendere quella politica del riciclo che gli impianti in discussione consentirebbero di attuare" . Successivamente, tenuto conto che gli ...

INTERPELLANZA " Presentata dal gruppo SI in Consiglio comunale : Richiesta in merito al Regolamento di Polizia urbana 19-12-2018 / Giorno per giorno Questa l'INTERPELLANZA pervenuta agli uffici comunali: - il consigliere Fiorentini , gruppo Sinistra Italiana in ...

Consiglio comunale Modica - Cavallino cambia casacca : Due ore di Consiglio comunale a Modica. Il consigliere Cavallino è passato da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Nuovo regolamento Polizia Urbana

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...

Imperia : nervi tesi in maggioranza per le modifiche al regolamento del Consiglio comunale. Critica anche la minoranza/Gli scenari : Ci siamo presentati per la politica del fare e non per la vecchia politica . La maretta, piuttosto, c'è nella minoranza che come sempre alza i toni cavalcando la situazione". Segui ...

M5S Cuneo : "Almeno nell'ultimo Consiglio comunale dell'anno si parli di verde urbano!" : "L'ultimo Consiglio comunale dell'anno è alle porte ed il Movimento 5 Stelle di Cuneo è attrezzato per questo appuntamento. Come da abitudine, anticipiamo ai cittadini i temi di cui ci andremo ad ...

Consiglio comunale - Alle 15 di mercoledì concerto delle scuole medie ad indirizzo musicale. Giovedì e venerdì inizio alle 14.30. Diretta ... : Il CONSIGLIO COMUNALE di Ferrara verso il Bilancio di Previsione 2019-2021. In seduta mercoledì 19, Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 13-12-2018 / Giorno per giorno Un'esibizione musicale dei ragazzi ...

Il Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania : Con ventisette voti favorevoli e due astenuti, il Consiglio comunale di Catania, a tarda sera, ha dichiarato il dissesto economico