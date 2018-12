CLOi SuitBot indossabile | LG al Ces 2018 con tante novità

laragnatelanews

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Al CES 2019, LG Electronics (LG) debutterà con una versione aggiornata del suo, insieme a una linea di robot di servizio potenziati e in fase di commercializzazione. LGsupporta la parte inferiore del corpo per ridurre lo stress durante i sollevamenti e le flessioni, mentre i robot di serviziopotenziati – PorterBot, ServeBot e CartBot – mostreranno le loro maggiori capacità, rese possibili dalla continua evoluzione nel campo dell’Intelligenza Artificiale di LG e dal suo knowhow nella robotica.Presentato lo scorso autunno a Berlino, il nuovo LGsupporta il torace e aumenta la forza muscolare di chi lo utilizza, riducendo il rischio di infortuni e la fatica nella pratica di attività fisicamente impegnative come il sollevamento e l’abbassamento di carichi pesanti.aumenta la flessibilità, consentendo ...