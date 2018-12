Clima | il 2019 potrebbe essere l’anno più caldo mai registrato a causa di “El Niño”

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Itologi avvisano che ilpiùmaidi un possibile evento di El Niño aggravato dal riscaldamento globaleto dall’uomo. C’è una possibilità del 90% che El Niño si formi e continui per l’inverno 2018-nell’emisfero nord e una possibilità del 60% che continui in primavera, secondo ilte Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).El Niño fa parte di un modellotico che si verifica quando le temperature superficiali dell’Oceano Pacifico tropicale superano i livelli normali per un esteso periodo di tempo. È un fenomeno che può durare dai 4 ai 16 mesi e solitamente tende a influenzare le temperature globali, portandole verso un aumento. L’opposto di El Niño, La Niña, invece, si verifica quando le temperature superficiali del Pacifico centrale scendono a livelli inferiori alla ...