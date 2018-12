ilfattoquotidiano

: Cercasi dormiglione professionista: un’azienda di materassi ha assunto una ragazza per dormire e postare foto sui s… - Cascavel47 : Cercasi dormiglione professionista: un’azienda di materassi ha assunto una ragazza per dormire e postare foto sui s… - FQMagazineit : Cercasi dormiglione professionista: un’azienda di materassi ha assunto una ragazza per dormire e postare foto sui s… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) AAAdormiglioni di professione: gli sleep-fluencer, pagati per dormire ogni giorno su un letto diverso. La Mattress Firm, compagnia texana che dal 1986 vende, ha lanciato sul suo sito una proposta molto allettante, dal sapore provocatorio, che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Dopo una lunga selezione, con centinaia di candidature scartate, il team dell’azienda ha scelto Juliane Nguyen che è già all’opera dal 20 agosto scorso.La figura professionale ha un nome preciso: “Snoozetern”. In cosa consiste il suo lavoro? Armata di cuscino ha un impegno da “testaletti” di venti ore settimanali, quattro al giorno, per poi esprimere giudizi tecnici suivalutandone la comodità. Il tutto a Houston, all’interno del “Bed Quarter, sede principale del marchio. Il compenso è di 200 dollari a settimana, circa 175 euro, ...