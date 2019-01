Celiachia | pericolosi i cibi per celiaci per chi non è celiaco

salutebenessereonline

: Salute Benessere Online: Celiachia: pericolosi i cibi per celiaci per chi n... - giuliano60 : Salute Benessere Online: Celiachia: pericolosi i cibi per celiaci per chi n... -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Se appartieni a quella fascia di italiani, uno su dieci, che pensa che senza averne bisogno, convengamangiaresenza glutine per dimagrire e per star meglio, hai sbagliato i tuoi conti, anche economici, perché con la tua scelta insensata, partecipi ad una spesa inutile che è pari, dati dello scorso anno, a 105 milioni di euro per alimenti destinati solamente ai, che in mancanza delle condizioni che impongono questa scelta alimentare, si concretizza in una pratica perfettamente inutile se non addirittura dannosa.Secondo i medici specialisti la, che in Italia riguarda 175.000persone ed è una condizioneche obbliga questi pazienti ad una dieta privata del glutine, è una malattia a tutti gli effetti e la dieta privata di glutine deve riguardare solo questi pazienti.Chi lo fa per false tendenze, come quelle di immaginare di dimagrire con una dieta priva di glutine, ...