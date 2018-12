Cecilia Rodriguez scrive una dedica che fa commuovere Belen Rodriguez Guarda la foto

Cecilia Rodriguez - tenera dedica ai fratelli Belen e Jeremias : 'Vi amo con tutto il cuore' : Dal momento in cui hanno fatto il loro ingresso nel mondo dello spettacolo, i fratelli Rodriguez hanno sempre dimostrato di essere uniti da un legame di amore profondo ed indissolubile, condividendo sia dinanzi alle telecamere che sui social network la loro unione. Questa volta è stata Cecilia ad esternare il suo affetto verso i familiari, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre bacia il fratello Jeremias insieme alla ...

Belen Rodriguez - balletto sexy con la sorella Cecilia : «Viva la vida» : Quando c'è la musica sembra impossibile fermare le sorelle Rodriguez. Belen e Cecilia hanno trascorso il Natale in famiglia e insieme e in un momento di euforia si sono lanciate in un...

Cecilia Rodriguez : «Credo che alla mia età - sia arrivata l’ora di creare una famiglia» Leggi la sua intervista : Pensieri rivolti verso il 2019 quelli di Cecilia Rodriguez che non si nasconde riguardo i suoi obiettivi. «Vorrei diventare mamma». Dice a Novella 2000 e spiega anche il motivo. «Credo che alla mia età, 28 anni, sia... L'articolo Cecilia Rodriguez: «Credo che alla mia età, sia arrivata l’ora di creare una famiglia» Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez ha smesso di seguire Giulia Salemi su Instagram : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sembrano essere giunte ai ferri corti. Alla base del litigio tra le due potrebbe esserci proprio Francesco Monte. Giulia e Cecilia, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza a Cefalù insieme ad altri vip, sembravano essere diventate molto amiche. Ad oggi però quel rapporto di amicizia sembra essere finito nel dimenticatoio. La sorellina di Belen Rodriguez su Instagram ha smesso di seguire la Salemi. Dopo il ...

