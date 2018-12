CATANIA | UCCIDE L' EX MOGLIE POI SI SUICIDA Ultime notizie | era geloso per la nuova

CATANIA : aspetta la ex moglie sotto casa e la uccide - poi si suicida. Erano separati da sei anni : Ha ucciso l’ex moglie a colpi di pistola, poi si è suicidato con la stessa arma. È quanto successo a Giarre, nella città metropolitana di Catania. Vittima dell’ex marito, dal quale era separata da circa sei anni, una donna 58enne, Sara Parisi. L’uomo, Francesco Privitera, muratore di 58 anni, dopo aver rivolto la pistola contro se stesso è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero al Cannizzaro. Dopo un ...

CATANIA : uccide moglie e figli piccoli - poi si suicida : Da Paternò, popoloso centro alle porte di Catania, arriva la cronaca dell'ennesima tragedia famigliare dettata dalla follia. Un papà 34enne (sull'età esatta dell'uomo, al momento, ci sono dei dubbi), Gianfranco Fallica, forse in preda ad un incontrollabile attacco di gelosia ha ucciso con la sua pistola la moglie Vincenza Palumbo (di un anno più grande, altre fonti riportano 34 anni) ed i loro due bimbi: Angelo Daniele e Francesco Gabriele ...

CATANIA - tragedia della follia : uccide la moglie e i due figli piccoli - poi si spara : La strage a Paternò. I bambini avevano 6 e 4 anni, la donna 34. Secondo i carabinieri, il movente è stato la gelosia

CATANIA - uccide il figlio di 3 mesi lanciandolo a terra : per il legale “era depressa” : Tragedia familiare a Catania, dove una donna di 26 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il figlio di tre mesi. La dinamica è crudele: lo avrebbe scosso con forza, lanciato e sbattuto a terra più volte. L’episodio risalirebbe al 14 novembre; il bambino, nato il 30 luglio, è stato portato all’ospedale Cannizzaro di Catania e poi al Garibaldi, dove è morto il giorno dopo. Aveva un grosso ematoma e numerose emorragie. ...

