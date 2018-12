Catania | aspetta la ex moglie sotto casa e la uccide | poi si suicida Erano separati da

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ha ucciso l’exa colpi di pistola, poi si èto con la stessa arma. È quanto successo a Giarre, nella città metropolitana di. Vittima dell’ex marito, dal quale era separata da circa sei anni, una donna 58enne, Sara Parisi. L’uomo, Francesco Privitera, muratore di 58 anni, dopo aver rivolto la pistola contro se stesso è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero al Cannizzaro. Dopo un delicato intervento è deceduto in ospedale. Sul posto dell’agguato anche i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche die il medico legale.La procura diha aperto un’inchiesta per l’omicidio. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la 58enne era uscita diper andare a lavoro. Adrla in strada l’ex marito, Privitera, armato di pistola. Inutile il tentativo di fuga. ...