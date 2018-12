Caso Koulibaly | Uefa e FIFPro bacchettano l' Italia

sportmediaset.mediaset

: Caso #Koulibaly, la Procura Figc: '#InterNapoli era da sospendere. La decisione spetta all'ordine pubblico d'intesa… - Sport_Mediaset : Caso #Koulibaly, la Procura Figc: '#InterNapoli era da sospendere. La decisione spetta all'ordine pubblico d'intesa… - sole24ore : Inter-Napoli, tifoso morto e caso Koulibaly: questo calcio fa schifo - Corriere : Il sindaco Sala: «A nome di Milano, chiedo scusa a Koulibaly» -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ilè arrivato in Europa e non ha lasciato indifferenti Ueda e, che, in un comunicato congiunto, hanno condannato l'accaduto e dato il proprio totale sostegno alla Figc e, di ...