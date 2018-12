Carlotta Mantovan | parole speciali sulla figlia Stella | “La mia forza”

lanostratv

: Carlotta Mantovan e il primo Natale senza Fabrizio Frizzi - #Carlotta #Mantovan #primo #Natale - zazoomnews : Carlotta Mantovan e il primo Natale senza Fabrizio Frizzi - #Carlotta #Mantovan #primo #Natale - infoitcultura : Carlotta Mantovan: il primo Natale senza Fabrizio Frizzi - infoitcultura : Carlotta Mantovan e il primo Natale senza Fabrizio: “Io e Stella non è…” -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)senza Fabrizio Frizzi ma sempre accanto aQuello appena trascorso da pochi giorni è stato un Natale diverso per. La vedova di Fabrizio Frizzi ha trascorso le feste natalizie senza il marito, scomparso a marzo 2017 per una emorragia cerebrale dopo una brutta malattia. Un lutto doloroso per milioni di italiani e per la sua famiglia, che ancora oggi piangono questa perdita davvero incolmabile. La, però, non si è persa d’animo soprattutto per sua. Paparazzata dal settimanale Diva e Donna per le vie di Roma, la signora Frizzi ha dichiarato di dedicare tutto il tempo possibile alla, “da quando si sveglia a quando la accompagno all’asilo, fino a quando si addormenta”. Anche se con il dolore nel cuore, la giornalista per amore di suaha ricreato a casa l’atmosfera del Natale con i ...