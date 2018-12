Capodanno | come preparare il proprio cane ai “botti” del 31 Dicembre

Capodanno : palestra post feste? Ecco come esercizio riduce grasso pancia : A sostenere la speranza di veder snellire il girovita e' la scienza. Che suggerisce a chi ha deciso di scommettere sull'esercizio fisico di crederci fino in fondo. 'Quando si comincia con gli ...

Capodanno - palestra post feste? Ecco come l’esercizio riduce il grasso della pancia : Se fra i propositi per l’anno nuovo c’è anche quello di andare in palestra a smaltire l’effetto delle abbuffate natalizie, è bene mantenere questo punto saldamente in cima alla lista. A sostenere la speranza di veder snellire il girovita è la scienza. Che suggerisce a chi ha deciso di scommettere sull’esercizio fisico di crederci fino in fondo. “Quando si comincia con gli allenamenti può aumentare il peso corporeo a ...

5 idee su come trascorrere il Capodanno col tuo partner - se non vuoi uscire di casa : Il Capodanno è considerato da molti come la notte più pazza dell’anno, in cui esagerare, recuperando ciò che non si è riusciti a fare durante l’anno. Serate danzanti, veglioni, bagni di mezzanotte e alcool che scorre a litri. Per qualcuno è davvero la nottata della totale libertà, per altri, invece, è un campanello di allarme, soprattutto per le coppie che, in preda ad isterismi di gelosia, temono che qualcuno, dopo un cocktail in ...

Come vestirsi a Capodanno - tutti i look da copiare : State iniziando a pensare all'outfit per l'ultimo dell'anno? Vi diamo qualche dritta che renderà tutto più semplice

A Capodanno? Come una principessa : Raggiante Come BellePinkoJudith LeiberMalone Souliers Sexy Come JasmineElisabetta FranchiKenneth Jay LaneCasadeiSinuosa Come ArielRacilOriginal IntentionN2Vivace Come BiancaneveJennifer BehrVivienne WestwoodPlantationManfredi ManaraGlaciale Come ElsaAsos EditionSwarovskiH&MGuerriera Come RebelleBlazé MilanoGivenchyTara JarmonRegale Come AuroraBijou BrigitteStine GoyaLoribluNavajo Come PocahontasA Capodanno Come una principessa ...

Capodanno street style : come vestirsi se la mezzanotte è fuori casa! : Non tutti trascorrono l’ultimo dell’anno in casa al calduccio, anzi: in moltissimi adorano brindare in piazza, in messo ai fuochi d’artificio e al calore di centinaia di altre persone. L’ho provato anch’io per due volte: in Austria, a Vienna, e a New York. Il Capodanno vissuto così è davvero un’esperienza unica, completamente diversa dal solito! Il solo nemico da combattere è il freddo: bisogna vestirsi in ...