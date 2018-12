Capodanno ad Avola | invito a uso consapevole dei botti

Capodanno : da Oms 5 ‘regole d’oro’ a tavola per un 2019 in salute : Variare gli alimenti, ridurre il sale e l’uso di determinati grassi, limitare l’assunzione di zucchero ed evitare l’abuso di alcol. Sono le 5 ‘regole d’oro’ per il 2019 suggerite nientemeno che dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Una sorta di lista dei buoni propositi per il 2019 da tenere a mente per un’alimentazione sana, che va sempre affiancata a un po’ di attività fisica, e ...