Capodanno a Castelsardo | stop spray

Capodanno a Castelsardo con Gianna Nannini per la 18ª edizione della rassegna in Piazza : Il Capodanno a Castelsardo con Gianna Nannini si prospetta all'insegna della musica e del rock. Dopo Elio e le storie tese e Francesco De Gregori, sarà l'artista senese a salire sul palco del Borgo dei Doria per un concerto con il quale si saluterà il 2018 e si festeggerà l'arrivo del 2019. Gianna Nannini si farà quindi carico dei festeggiamenti organizzati per l'edizione numero 18 del Capodanno in Piazza, da portare dopo un anno ricco di ...