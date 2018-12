Cantiere di via Ferrucci | tolto metà ponteggio della facciata esterna

Ponte Morandi - al via Cantiere per demolizione : affidata a 5 aziende - : Costerà 19 milioni di euro. Il decreto che affida l'appalto pubblico è stato firmato dal commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci

Ponte Morandi : domani via a primo Cantiere per demolizione ponte : Genova – domani apre il primo cantiere per iniziare i lavori di demolizione del ponte Morandi, a seguito del crollo del 14 agosto. Appuntamento alle 11.30 per l’inagurazione dei lavori che partiranno nella ‘zona rossa’, a cui saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il commissario straordinario per la Ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci, e il commissario straordinario ...