Calcio e razzismo Il giorno della vergogna

Violenza e razzismo - Calcio illegale e politica impotente. "A 12 anni dalla morte di mio marito non è cambiato nulla" : Alla fine sono le parole a tracciare il solco su un desolante mercoledì di calcio. Sono quelle di Marisa Raciti, vedova dell'agente che perse la vita nel 2007 a Catania negli scontri con gli ultras, che amaramente osserva come "12 anni dopo non è cambiato niente nel calcio". Sono quelle di Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli che zittisce i buuu razzisti degli spalti di San Siro con la potenza del suo orgoglio "per il colore ...

Il desolante fallimento del Boxing Day all'italiana : un morto - razzismo e polemiche. Ma il Calcio non si ferma : sabato di nuovo in campo : Due turni di squalifica per Koulibaly preso di mira dai cori razzisti di San Siro, due giornate a porte chiuse per l'Inter e un ulteriore match con il secondo anello verde senza spettatori, un ultrà del Varese morto negli scontri del pre-partita, e la consueta quanto stucchevole scia di polemiche. È il lascito della prima giornata di campionato nel Boxing Day, tradizione ultracentenaria tutta inglese di far disputare i match della ...

Vesuvio - banane - idioti : tutte le sfumature del razzismo nel Calcio : Quelle immagini, forti, si trasformarono in un'operazione di marketing contro il razzismo che fece il giro del mondo con l'hashtag #SomosTodosMacacos. Il 2 dicembre di quest'anno, dall'altro lato ...

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e razzismo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Il Calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Risse e agguati sono stati espulsi dagli stadi ...

Ronaldo : 'Nel mondo e nel Calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo' : Cristiano Ronaldo si scaglia contro i razzisti. Sul suo profilo Instagram posta una foto di un contrasto con Koulibaly e a corredo scrive: 'Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discriminazione'.

Calcio e razzismo - Koulibaly : «Orgoglioso di essere francese - senegalese - napoletano» : È con un tweet che Kalidou Koulibaly risponde su Twitter all’atteggiamento di parte dello stadio di San Siro dove il suo Napoli ha perso 1 a 0 contro l’Inter nel giorno di Santo Stefano. «Mi dispiace la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle, di essere francese, di essere senegalese, napoletano: uomo». Il partenopeo è stato bersagliato da fischi e «buu» ...

Thuram : 'Con CR7 Juve favorita per la Champions. Il razzismo nel Calcio...' : razzismo - 'Il calcio è un riflesso della società in cui viviamo: cioè in un mondo maschilista. Ora per fortuna ci sono dei club che hanno le squadre femminili, è un messaggio potente e importante. ...

Il Calcio italiano è pronto per la linea Ancelotti sul razzismo? : La prova di Bergamo È la prima volta per me che vado stasera allo stadio di Bergamo. È un po’ come andare nella fossa dei leoni, sapendo che sarà complicato difendere i colori della mia squadra. Stadio ostile, che se la batte con Torino. Lascio agli esperti, ai sociologi, ai tifosi sapienti qualsiasi ragionamento. Per me, la rabbia degli juventini contro di noi napoletani è rabbia allo stato puro. Roba da schiuma alla bocca. È cattiveria (ma ...

Thuram - il Calcio e il razzismo : 'Ancelotti ha squarciato i silenzi' : Questo è un mondo professionistico basato sul business, dunque si può aprire una riflessione se c'è un intervento così forte contro un male che non è soltanto di questo settore ma della società. Il ...

Con l'Unesco si da un Calcio al razzismo : Il Centro per l'Unesco di Torino, in collaborazione e con il contributo di Juventus Football Club, lancia la nona edizione del Bando Un calcio al razzismo, assegnando due contributi liberali dell'...