Calabria | obbligo di dimora confermato dal riesame per il presidente della Regione

Appalti - obbligo di dimora per il governatore della Calabria : "Agevolata la ‘ndrangheta" : Il provvedimento emesso nell'ambito dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza. L'accusa è abuso d'ufficio. "La mia vita e il mio impegno politico e istituzionale sono stati sempre improntati - ricorda Oliverio - al massimo di trasparenza, di concreta lotta alla criminalità".

Appalti truccati : obbligo di dimora per il governatore della Calabria : Il gip distrettuale di Catanzaro ha emesso un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio (Pd). Il provvedimento è stato...

Appalti - indagato Mario Oliverio. Obbligo di dimora per il governatore della Calabria : Nell'operazione della Finanza denominata 'Lande desolate' sono coinvolte 16 persone. Per molti anche l'aggravante mafiosa

Calabria - obbligo di dimora per governatore Oliverio/ Abuso d'ufficio - terremoto in Regione : giunta a rischio : Calabria, governatore Oliverio: obbligo di dimora dopo operazione della Guardia di Finanza in materia di appalti pubblici. Adesso la giunta è a rischio.

Calabria : obbligo di dimora per il governatore Mario Oliverio : obbligo di dimora per il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, del Partito Democratico. Il provvedimento a carico del governatore calabrese sarebbe stato emesso, secondo organi di stampa, nel quadro dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza in tema di appalti pubblici. L'obbligo di dimora per Mario Oliverio è relativo al comune di residenza, che è San Giovanni in Fiore, centro del Cosentino.Mario Oliverio, ...

Appalti - obbligo di dimora per il governatore della Calabria : Cosenza, 17 dic., askanews, - Abuso d'ufficio aggravato dal metodo mafioso. Con questa accusa il gip del Tribunale di Catanzaro ha disposto l'obbligo di dimora per il presidente della Regione Calabria ...

Calabria - obbligo di dimora per governatore Oliverio/ Ultime notizie - appalti pubblici : politici coinvolti : Calabria, governatore Oliverio: obbligo di dimora dopo operazione della Guardia di Finanza in materia di appalti pubblici. Le Ultime notizie.

Calabria - obbligo di dimora per il governatore Oliverio : Falso, corruzione e frode in pubbliche forniture. Sono queste le accuse contestate a Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria , per il quale è scattato l'obbligo di dimora nella sua ...

Oliverio - obbligo di dimora per il governatore della Calabria : Oliverio, obbligo di dimora per il governatore della Calabria Il provvedimento è stato emesso dal gip di Catanzaro nell'ambito di un’operazione in materia di appalti pubblici. L'accusa contestata al presidente regionale calabrese è abuso d'ufficio Parole chiave: ...

Abuso d'ufficio - obbligo dimora per il presidente della Regione Calabria : Cosenza, 17 dic., askanews, - Abuso d'ufficio aggravato dal metodo mafioso. Con questa accusa il gip di Catanzaro ha disposto l'obbligo di dimora per il presidente della Regione Calabria, Mario ...

Inchiesta appalti - obbligo di dimora per il governatore della Calabria Mario Oliverio : Il gip distrettuale di Catanzaro ha emesso un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per il presidente della Regione Calabria , Mario Oliverio , Pd, . Il provvedimento è stato ...

Mario Oliverio - imposto l'obbligo di dimora per il governatore della Calabria : Il gip distrettuale di Catanzaro ha emesso un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza in materia di appalti pubblici. Al momento non è noto il reato che viene ipotizzato nei confronti del governatore calabrese.Certo è solo che tra i vari reati ...

Calabria - obbligo di dimora per il governatore Oliverio - : Il provvedimento è stato emesso dal gip di Catanzaro nell'ambito di un'operazione in materia di appalti pubblici. Al momento non è noto il reato che viene ipotizzato nei confronti del presidente ...

Mario Oliverio - obbligo di dimora per il presidente della Regione Calabria : il sospetto sugli appalti : Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio del Pd, è stato sottoposto all'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosentino, perché coinvolto nell'inchiesta della Guardia ...