Blastingnews

: @MariaSikula Buon viaggio e buon capodanno - jeackit : @MariaSikula Buon viaggio e buon capodanno - ScudoRistorante : Buon pranzo a tutti Venite a riscaldarvi con una buonissima Pappa al Pomodoro e Ribollita. #Firenze #travel… - lukescintu : Buon Capodanno 2019: frasi d'amore, divertenti e d'amicizia per Whatsapp -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Certe volte non è facile trovare le parole giuste per augurare un, specialmente quando si devono inviare gli auguri suai propri affetti personali. Come per Natale, anche per il 31 dicembre è importante scrivere una frase originale, senza incappare nel triste augurio 'copia e incolla'. Il nostro consiglio è quello di puntare su aforismi e pensieri disponibili sulla rete, oppure formulare una frase che rispecchi il proprio stato d'animo. Ancora meglio, parlare con il cuore in mano, ed essere più sinceri possibile. Di seguito, abbiamo formulato una serie dia tema per augurare uno splendidoBellissimi auguri per un fantasticoAllo scoccare della mezzanotte, il primo pensiero che tante persone dedicheranno sarà certamente per il proprio partner, per quella persona che ogni giorno riesce a regalargli un'infinità di emozioni.L'inizio di ...