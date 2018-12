ilsole24ore

: Brennero, si dimette il commissario. Oltre alla Tav nuovo fronte contro i ritardi del Governo: Da un lato la Tav, i… - fisco24_info : Brennero, si dimette il commissario. Oltre alla Tav nuovo fronte contro i ritardi del Governo: Da un lato la Tav, i… - gpcarloni : RT @AnsaTrentinoAA: Tunnel Brennero, si dimette Facchin - Trentino AA/S - AnsaTrentinoAA : Tunnel Brennero, si dimette Facchin - Trentino AA/S -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) ... non abbasseremo la guardia «Sulla questione delle infrastrutture non abbasseremo la guardia, anche in futuro, perché non possiamo accettare l'idea di una politica estranea ai grandi temi dello ...