Botti di Capodanno | “Io non ho paura se scoppia il tappo” | Enzo Salvi e Maurizio Battista

Albenga : il sindaco Cangiano emette un provvedimento anti-Botti di Capodanno : Il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, aderendo all'invito rivolto dal Prefetto Antonio Cananà a tutti i primi cittadini della Provincia di Savona, ha emesso un provvedimento volto a limitare l'...

Capodanno sicuro in città : alla festa vietati Botti - spray al peperoncino e Bottiglie di vetro : ... legata anche al consumo e alla vendita di bevande alcoliche e non alcoliche e all'uso improprio dello "spray al peperoncino" che, come tristi fatti di cronaca ci insegnano, può determinare ...

Capodanno : come preparare il proprio cane ai “Botti” del 31 Dicembre : Allo scoccare della mezzanotte del 1° Gennaio 2019, come ogni anno, i tradizionali botti di Capodanno esploderanno, rappresentando un forte disturbo per gli animali domestici, destando spavento ed agitazione. “La prima volontà è di cercare un luogo dove rintanarsi, aspettando che le cose ritornino alla normalità. Un proprietario attento dovrà procedere su due fronti, anticipando ed affrontando poi la situazione. Basta seguire delle accortezze in ...

Trento. Botti di Capodanno : il Comune raccomanda moderazione e prudenza : Per i festeggiamenti di Capodanno l’Amministrazione comunale di Trento raccomanda un utilizzo contenuto di petardi e fuochi d’artificio. Per rispetto

Capodanno - divieto 'Botti' ma le ordinanze sono illegittime : GLI SPETTACOLI DELLA FONTI PIROTECNICA. I professionisti della Fonti Pirotecnica sarò protagonista tra Emilia Romagna e Marche, compresa la Repubblica di San Marino, con i i propri spettacoli: tra i ...

Biella - firmata l'ordinanza : vietati i Botti a Capodanno : Come negli anni passati il sindaco della città, Marco Cavicchioli, ha firmato l'ordinanza che vieta l'uso dei botti nel giorno di Capodanno: petardi e fuochi d'artificio in città saranno proibiti in ...

Capodanno ad Avola - invito a uso consapevole dei Botti : Il sindaco di Avola, Cannata, invita ad un uso consapevole dei fuochi d'artificio per Capodanno per tutelare la pubblica incolumità e gli animali

Monza e Lissone firmano le ordinanze "anti Botti" nella settimana di capodanno : Festeggiamenti senza botti, petardi e fuochi artificiali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico a Monza e Lissone per la sicurezza delle persone e allo stesso tempo degli animali domestici: fino all'...

Capodanno in Piazza Verdi : no ai Botti. E dopo il brindisi scatta anche il divieto per le Bottiglie di vetro : La Spezia - divieto temporaneo all'uso dei giochi pirici ed artifici in genere durante le manifestazioni di fine anno nelle aree in cui si svolgono gli eventi di Capodanno, a tutela della sicurezza ...

"Divieto di Botti e petardi per la notte di Capodanno per il benessere degli animali" : L'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi e 'botti' di qualsiasi tipologia e denominazione, al di fuori degli spettacoli autorizzati tenuti da professionisti, è vietato su tutto il territorio del Comune di Vitorchiano per gli interi giorni di lunedì 31 dicembre 2018 e martedì 1° gennaio 2019. Fanno inoltre ...

Vitorchiano - divieto di Botti e petardi per la notte di Capodanno : ... dall'altro occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, riconosciuti come espressione culturale e artistica "...

A Ceva sarà un Capodanno senza Botti : Puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione; a tal ...

Codacons : “Vietare i Botti di Capodanno in tutti i Comuni d’Italia” : “Vietare i botti di Capodanno in tutti i Comuni d’Italia“: lo chiede il Codacons, che diffida gli oltre 400 sindaci calabresi a disporre il divieto sul proprio territorio ai fuochi d’artificio in occasione dell’ultimo dell’anno. “Non si tratta, infatti, solo di una primitiva e pericolosa usanza, che ogni anno provoca centinaia di feriti, anche gravi, ma anche di una pseudomoda che, anche a prescindere dagli incidenti, ...

MOLFETTA. ORDINANZA CONTRO I Botti : ANCHE A CAPODANNO MULTE FINO A 150 EURO : L'ORDINANZA vieta l'utilizzo di fuochi pirotecnici 'ad effetto esplodente benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale', fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati tenuti da ...