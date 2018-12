Borse in rialzo nell’ultima seduta 2018 A Piazza Affari maxi rimbalzo Carige | +20%

Borse in rialzo nell’ultima seduta 2018. A Piazza Affari maxi rimbalzo Carige : +15% : I listini del Vecchio Continente seguono Wall Street che alla vigilia, dopo un andamento fortemente volatile, ha chiuso la seduta in rialzo. Lo spread tra BTp e Bund è in leggero aumento nell'ultimo giorno del quantitative easing della Banca centrale europea...

Borse in calo da Milano a New York. Rialzo dei tassi e pericolo shutdown spaventano Piazza Affari e Wall Street : La decisione della Fed di alzare i tassi di interesse ha annullato gli effetti positivi che l'accordo sulla manovra aveva avuto su Piazza Affari. Così, dopo il balzo di ieri, Milano ha chiuso in ribasso dell'1,93% a 18.576 punti, in linea con gli altri listini europei. Lo spread è sceso a 250 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,73%. Fra i titoli più sotto pressione c'è Tim, che ha perso il 4,59% ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 91% : 9.42 Apertura in rialzo per le Borse europee nonostante la volatilità degli indici azionari Usa e i cali delle asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,91% a 18.813 punti, dopo l'intesa informale tra governo e Ue sulla manovra. Spread Btp-Bund tedesco in netto calo a 259punti, con rendimento del decennale al 2,84%. Londra +0,11%, Parigi +0,3% e Francoforte +0,36%. Euro a 1,1397 dollari e 128,13 yen.

Borse Asia in rialzo su allentamento tensioni Usa-Cina : ...dell'area Asia-Pacifico è in rialzo sui segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e sulla prospettiva che Pechino implementi gli sforzi per dar fiato alla sua economia ...

Borse in rialzo - Milano su del 2%. Spread in calo a quota 273 : Alla vigilia della riunione della Bce sui mercati europei si scatenano gli acquisti. In forte calo lo Spread, che raggiunge 273 punti base, -15 punti base,, con il rendimento del Btp a 10 anni che si ...

Borse ancora in rialzo su scommesse per commercio golobale : Il clima resta positivo sui mercato europei ed alla Borsa di Milano , che ripartono in rialzo, sulle speranze di una distensione nella disputa commerciale fra USA e Cina . Pechino avrebbe anche in ...

Borse in rialzo - brindano a dialogo Usa-Cina. Milano sale dell'1% : Le Borse brindato ai colloqui fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. Milano è salita dello 0,98%, in scia alle altre Piazze europee. Lo spread ha chiuso a 289 punti, contro i 285 dell'apertura. L'...

Borse europee chiudono in rialzo dopo schiarita Usa-Cina - spread Btp/Bund a 289 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo, con Wall Street, dopo una schiarita nel negoziato tra Usa e Cina. Una telefonata tra il vicepremier Liu He, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 77% : 9.54 Apertura in rialzo per le Borse europee dopo le forti perdite fatte registrare ieri a seguito dell'arresto in Canada della direttrice finanziaria di Huawei, Wanzhou. A Milano, l'Ftse Mib segna +0,77% a 18.787 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 294,7 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,184%. Londra +0,81%, Parigi +0,69% e Francoforte +0,6%. Euro a 1,1365 dollari e 128,21 yen.

Borse in calo con timori Usa. Milano vira al rialzo con banche : Ad impensierire gli investitori è l'appiattimento della curva dei tassi Usa che in alcune parti si è già invertita, alimentando i timori di una frenata dell'economia a stelle e strisce e di una ...

Borse europee chiudono in calo - spread in rialzo a 289 punti : Le Borse europee chiudono in calo. E' già finito l''effetto tregua' nella guerra commerciale tra Usa e Cina. I mercati s'interrogano sulla reale capacità di Washington e Pechino di trovare un'intesa ...

Borse Europa chiudono in rialzo : ANSA, - MILANO, 3 DIC - Giornata di rialzi per le Borse europee, grazie alla sospensione delle ostilità fra Cina e Stati Uniti in tema di dazi e anche come riflesso della maggiore fiducia per un ...

Borse - l'Europa vola : anche Piazza Affari in rialzo : La tregua Usa-Cina sui dazi commerciali unita al balzo del petrolio e, per quanto riguarda l'Italia, alle ipotesi di una riduzione del deficit/Pil previsto per il 2019 rispetto a quanto programmato, ...

Trump : la Cina toglierà i dazi sulle auto Usa. Borse asiatiche in rialzo : Una tregua sui dazi di 90 giorni per definire un accordo a tutto tondo sul commercio . Questo l'impegno di Donald Trump e Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires. Le due potenze congeleranno il ...