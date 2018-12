Borsa Milano vale 643 mld | 33% del Pil

Borsa : Milano +1 - 6% - da inizio anno -16% : ANSA, - Milano, 28 DIC - Piazza Affari si conferma positiva , +1,61%, a metà dell'ultima seduta dell'anno, ma si conferma in calo di oltre il 16% dallo scorso 2 gennaio. Con il divario tra Btp e Bund ...

Borsa : Milano +0 - 9% - rimbalza Carige +15% : ANSA, - Milano, 28 DIC - La Borsa di Milano apre la ultima giornata di contrattazioni dell'anno in positivo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,97%, l'All Share lo 0,83%. Spicca tra i maggiori rialzi il balzo ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 9% - : ANSA, - Milano, 28 DIC - Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,9% a quota 18.226 punti.

Borsa Milano ed europee in netto calo con WS - Ftse Mib -1 - 81% : Pesano le preoccupazioni legate ai rischi di un rallentamento globale dell'economia. A Milano, l'indice Ftse Mib è arretrato …

Borsa - Milano -1 - 81% : tocca minimi 2016 : 18.46 La Borsa di Milano chiude in calo dell' 1,81% a 18.064 punti, in linea con le piazze europee trascinate al ribasso da Wall Street. Il Ftse Mib tocca così il minimo dell'anno. L'indice non scendeva a questi livelli dal 7 dicembre 2016. Francoforte, arretrando del 2,37%, è stata la peggiore in Europa, mentre ha arginato le perdite Parigi, arretrando solo dello 0,6%. Londra ha lasciato sul parterre l'1,52% e Madrid l'1,38%.

Borsa : Milano giù con Saipem e Tim : ANSA, - Milano, 27 DIC - Piazza Affari si conferma debole a metà seduta , Ftse Mib -1,4%, penalizzata da Saipem , -3%, , con il greggio in calo a 45,4 dollari, che frena parzialmente anche Eni , -0,9%,...

Borsa : Milano amplia calo con Saipem : ANSA, - Milano, 27 DIC - Piazza Affari amplia il calo , Ftse Mib -1%, con gran parte del paniere in rosso a partire da Saipem , -3,2%, , penalizzata dal calo del greggio insieme a Eni , -1,22%, . ...

Borsa : Europa contrastata - Milano -0 - 4% : ANSA, - Milano, 27 DIC - Borse europee contrastate a pochi minuti dalla diffusione del Bollettino Economico della Bce. I listini continentali traggono vantaggio solo in parte dal rally di Wall Street ...

Borsa : Milano debole - giù Enel e Bper : ANSA, - Milano, 27 DIC - Cielo grigio su Piazza Affari, che cede lo 0,4% dopo un avvio debole, con gran parte del paniere in rosso, a partire da Enel , -2,55%, , Terna , -2,48%, e Bper , -2,2%, , ...

Borsa Milano apre in calo a -0 - 35% : 9.32 Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib perde lo 0,35% a 18.332 punti. Le Borse europee non sembrano seguire la scia di Wall Street e Tokyo, che hanno registrato forti rialzi e si presentano in ordine sparso in apertura. Parigi sale dell'1,4%,Francoforte scende dello 0,2% mentre Londra sale dello 0,4%. apre la seduta in rialzo a 264 punti lo spread tra Btp e Bund dopo la pausa natalizia.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 35% - : ANSA, - Milano, 27 DIC - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib perde lo 0,35% a 18.332 punti.

Milano - richiedente asilo prende a pugni una donna per rubarle la Borsa : arrestato : Bruttissimo fatto di cronaca questa mattina in pieno centro a Milano, precisamente in Piazza della Repubblica, dove un cittadino straniero di origini gambiane ha letteralmente preso a pugni in faccia una donna di 32 anni, originaria del Kenya, che stava passeggiando tranquillamente per le vie del capoluogo lombardo. Sul posto si trovava una pattuglia dei Carabinieri del Norm della stazione Duomo, che preso atto di quanto stava accadendo, ha ...

Borsa : Fed affossa mercati - Milano -1 - 9% : ANSA, - Milano, 20 DIC - La decisione della Fed di alzare i tassi di interesse ha annullato gli effetti positivi che l'accordo sulla manovra aveva avuto su Piazza Affari. Così, dopo il balzo di ieri, ...

Borsa - Milano chiude in forte calo con Europa - Ftse Mib -1 - 93% : Milano, 20 dic., askanews, - Chiusura in pesante calo per piazza Affari e per le principali Borse europee, con Wall Street anche oggi avviata al ribasso dopo i cali segnati ieri a seguito del nuovo ...