Bonus TV | che fine ha fatto l’incentivo statale per l’acquisto del televisore

EcoBonus - le regole definitive : le auto elettriche e ibride con gli incentivi : Premiate fino a 6.000 euro le macchine a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. Quindi niente Tesla e le altre ecologiche di superlusso

Auto : ecco la nuova Volkswagen ID - renderà popolari le elettriche e rientrerà nell’ecoBonus [GALLERY] : 1/8 ...

Dalle pensioni al Bonus auto : per Di Maio è tutto fatto. Il nostro fact checking : Il vicepremier Luigi Di Maio ha rivendicato alcuni traguardi raggiunti dal governo con la Manovra 2019: vediamo quali sono...

Auto - ecotassa 2019 : ecco le tabelle di Bonus/malus (forse) definitive e le auto che ne beneficeranno [GALLERY] : 1/23 Toyota Prius Plug-in, a partire da € 41.500 ...

Ecotassa ed ecoBonus - ecco tutti i modelli che ne beneficeranno. E quelli colpiti : Alla fine ecobonus ed “ecomalus” saranno realtà, pur modificati rispetto alla prima versione dell’emendamento. A pagare la nuova tassa ambientale saranno le automobili con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (calcolate secondo ciclo NEDC) immatricolate fra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021. Quattro gli scaglioni previsti, dai 1.100 euro per i modelli che emettono da 161-175 g/km fino ai 2.500 euro per quelli sforano i 250 g/km. ...

Quali auto riguarda l'ecotassa? Ecco come cambia : si restringono Bonus e malus. Salve le utilitarie - anche le Alfa Giulia : L'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo sulle auto di grossa cilindrata. Un emendamento alla legge di bilancio depositato dai relatori in commissione Bilancio del Senato alza la soglia sopra la quale scatterà l'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi a 160 CO2 g/km. Il balzello scatterà dal 1 marzo fino al 31 dicembre 2021 per chiunque acquisti e immatricoli in Italia un veicolo di ...

EcoBonus per le elettriche : ecco quali auto ne beneficeranno [FOTO] : ecco una carrellata della auto elettriche più interessanti che usufruirebbero dell’incentivo economico per l’acquisto Se il Governo dovesse confermare l’Ecobonus per le elettriche, con un incentivo economico per l’acquisto di un modello nuovo pari a 6.000 euro, il mercato delle vetture a zero emissioni potrebbe subire un’impennata. Cerchiamo quindi di capire quali sono i modelli più appetibili dotati di trazione elettriche che potrebbero ...

EcoBonus : ecco le auto elettriche e ibride da comprare con gli incentivi : Quindici auto che hanno diritto al contributo governativo, con sconto variabile fra i 1.500 e i 6.000 euro. Dalle supersportive alle citycar ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche

Vacca - M5s - : Bonus cultura valido anche per cinema - concerti - teatri : Dopo la conferma del bonus cultura nella legge di Bilancio 2019, il sottosegretario ai Beni culturali, Gianluca Vacca, ha chiarito che "potrà essere speso anche per teatri, cinema, concerti", ...

Bonus badanti - 3 milioni a famiglie lombarde vulnerabili che necessitano di un lavoratore : C’è un settore lavorativo che sembra non subire la crisi economica ed è quello del lavoro domestico. Almeno numericamente, la badante sembra una attività in crescita, figlia probabilmente dell’invecchiamento della popolazione e del fatto che ormai, famiglie con entrambi i coniugi che lavorano sono la stragrande maggioranza. Le statistiche sono chiare, con 1,5 milioni di soggetti occupati come lavoratori domestici, dei quali oltre 850mila ...

Bonus 18 enni resta - ma vale solo per i libri - che sono - sorpresa - i preferiti - : La manovra rivista e corretta tira la cinghia non considerando più acquistabili con il finanziamento dello Stato concerti, spettacoli, cd e dvd che erano stati inseriti in un secondo momento. per ...