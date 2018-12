Bollo auto 2019 | esenzione per legge 104 Come funzionano le agevolazioni

Bollo auto 2019 - tassa dimezzata (ma solo per pochi "fortunati") : Novità sul Bollo auto: una variazione dell'ultimo momento alla legge di bilancio 2019 riduce del 50% la tassa di possesso...

Anfia - Unrae e Federauto : 'Basta tasse su auto. Ricorda superBollo e non ha effetti su inquinamento' : TORINO - 'La nuova tassa Ricorda il superbollo, non ha effetti sulla riduzione dell'inquinamento, crea un ammanco nel bilancio dello Stato e impatterà sull'occupazione del...

Trasformazione Bollo auto : diventerà tassa di consumo? La proposta : Il bollo auto è un argomento sempre molto controverso, soprattutto in questo periodo dell'anno, quando si spera sbuchino fuori legge in grado di cambiare le carte in tavola. L'ultima novità è stata proposta da Sergio Costa, Ministro per l'Ambiente, che vorrebbe trasformare il bollo auto da tassa di possesso a tassa sul consumo. L'obiettivo è quello di allinearsi alle direttive del Parlamento Europeo, proporzionando il prezzo del tributo alla ...

Legge 104 - rimborso retroattivo Bollo auto : è possibile ottenerlo? : Mettiamo il caso che si sia avviata la procedura di riconoscimento Legge 104, e questa arrivi più tardi del previsto, magari a seguito di procedura di ricorso o ritardi nell’esame della domanda. In sostanza si paga il bollo auto, ma si è ancora in attesa del verbale di Legge 104. Una volta ottenuto, si può chiedere il rimborso retroattivo del bollo auto pagato? Vediamo, dopo aver approfondito a chi spetta l’esenzione del bollo, se la risposta a ...

Bollo auto - come cambiano bonus e malus?/ Pronti a una rivoluzione con l'inquinamento al centro - IlSussidiario.net : Il Bollo auto potrebbe molto presto cambiare dal punto di vista dei bonus e dei malus. Il calcolo di questo potrebbe portare a importanti differenze

Bollo auto - occhio alle ingiunzioni di pagamento dopo i tre anni : Secondo l'Aduc diversi automobilisti si sono visti recapitare la cartella di pagamento a prescrizione già avvenuta. Cosa...

Quando si paga il Bollo auto (e come) : Quando si paga il bollo auto? La risposta più immediata se sorgessero dubbi è sfruttare gli strumenti di calcolo online messi a disposizione gratuitamente dall’ACI o dall’Agenzia delle Entrate. Basta inserire il numero della propria targa e il gioco è fatto. La scadenza del bollo auto si calcola in base alla data di immatricolazione dell’auto e perciò non è uguale per tutti. Il primo bollo va pagato entro il mese di immatricolazione ...

Bollo auto : si pensa alla riforma della tassa - dalla potenza si passa a consumi e smog : Il Bollo auto è una delle tasse più antipatiche per gli italiani ed è uno degli argomenti più dibattuti. Oggi la tassa di circolazione, che per molti è una tassa di proprietà perché va pagata anche se non si circola con la propria auto, si paga in base alla potenza del veicolo. auto più grosse di cilindrata pagano di più di quelle più piccole, questo il criterio utilizzato in sede di calcolo della tassa. Da tempo si parla di correggere questo ...

Bollo auto 'a consumo' : la proposta del ministro dell'Ambiente - Sergio Costa : L'ultima riforma del Bollo auto risale al 2006. In quella data fu introdotto un elemento di progressività per il pagamento della tassa automobilistica basato su due differenti criteri. Innanzitutto, la potenza stessa del veicolo. E poi la classe di emissioni inquinanti. Da quest'ultimo aspetto deriverebbero le varie sigle Euro 0, Euro 1, Euro 2 e così via. A partire dal prossimo anno potrebbe essere introdotta un'ulteriore novità. Infatti, il ...

Bollo auto/ Attesa riforma per arrivare a quello a consumo - IlSussidiario.net : Bollo auto a consumo, se ne torna a parlare dopo quanto scritto nel contratto di Governo e detto dal ministro dell'Ambiente Costa

Bollo auto A CONSUMO/ Le parole di Costa rilanciano l'idea di una nuova tassa di circolazione - IlSussidiario.net : BOLLO AUTO a CONSUMO, se ne torna a parlare dopo quanto scritto nel contratto di Governo e detto dal ministro dell'Ambiente Costa

Bollo auto - si fa strada l’ipotesi di legarlo a consumi ed emissioni : Forse a breve il Bollo auto come lo conosciamo ora potrebbe andare in pensione e venire ricalcolato su nuove basi, ovvero quelle dei consumi e delle emissioni prodotte dal veicolo. Questo comporterebbe il “rischio”, per l’Italia, di allinearsi alle colleghe europee come ad esempio Olanda, Germania e Svezia: più si inquina, più si paga. Tale sembra essere il progetto che il ministro per l’Ambiente Sergio Costa ha in mente per il ...

Bollo auto "basato sui consumi" : la rivoluzione : Possibile rivoluzione nel 2019. La riforma del Bollo auto proposta dal Ministro Costa: se diverrà legge, sarà una tassa...

Bollo auto - la tassa a breve potrebbe essere pagata a consumo : Il Bollo auto a breve potrebbe subire modifiche, il ministro Costa ha annunciato che la tassa dovrebbe seguire il consumo che si fa del mezzo: chi inquina di più deve pagare di più. Non si conoscono ancora i dettagli di questa idea, ma a priva vista sembrerebbe una buona notizia per coloro che usano il mezzo per spostarsi meno rispetto a chi la usa per lavoro ad esempio. Bollo auto, il ministro Costa vorrebbe legarla alle emissioni di CO2 Per ...