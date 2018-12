Bollette 2019 | per il gas prezzi in aumento del 2 | 3% Stabile la luce

Bollette 2019 - per la luce prezzi stabili. Gas a +2 - 3% : Arera: le tariffe dell'elettricità a -0,08%. Codacons: per le famiglie stangata da 914 euro nel 2019

Bollette a 28 giorni - sospesi i rimborsi. Se ne parla a marzo 2019 : Nuovo capitolo nella vicenda dei rimborsi che le compagnie telefoniche avrebbero dovuto versare in bolletta entro il 31 dicembre ai contribuenti per la pratica delle Bollette a 28 giorni. È bene dire “avrebbero dovuto”, perché nella giornata di ieri il Consiglio di Stato ha invece deciso di accogliere la richiesta dei gestori di telecomunicazioni e sospendere tali rimborsi. Il 31 dicembre come scadenza ultima per la restituzione delle somme ...