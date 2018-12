Bio-on e Rivoira presentano ZEROPACK | bioplastica per il packaging alimentare di frutta e

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) La richiesta di nuovi materiali ecosostenibili per gli imballaggi è in costante aumento e i consumatori premiano le scelte di produttori e distributori che rispettano il pianeta. Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore delladi alta qualità, e, uno dei leader nella distribuzione e produzione mondiale didi qualità e da sempre attenta all’innovazione, annunciano un accordo strategico per sviluppare nuovi materiali per ildie vedura fresche, anche monouso, conS.p.A., fondata da Bio-on e di cui, acquista il 50%.potrà realizzare pellicole, cassette, piccoli e grandi contenitori, supporti pered etichette completamente naturali basati su, naturale e biodegradabile al 100%, prodotta anche da scarti die verdura. Per accelerare lo sviluppo di queste soluzioni e ...