Big Hero 6 | trama e curiosità del film ispirato ai fumetti Marvel

tvzap.kataweb

: @Valenteena_ Big Hero 6, credo fosse effettivamente bruttarello. - Wanderfuss : @Valenteena_ Big Hero 6, credo fosse effettivamente bruttarello. - LaskaJuventus : RT @16Francesca: @LaskaJuventus La Bella e la Bestia Robin Hood La spada nella roccia Gli Aristogatti Lilli e il vagabondo Alice nel paese… - 16Francesca : @LaskaJuventus La Bella e la Bestia Robin Hood La spada nella roccia Gli Aristogatti Lilli e il vagabondo Alice nel… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Sabato 29 dicembre alle 21.15 Rai3 tramette “Big6”,d’animazione diretto da Don Hall e Chris Williams,all’omonimo fumetto, che si è aggiudicato l’Oscar come migliord’animazione nel 2015. Il protagonista dele leader dei Big6 è Hiro Hamada, un geniale ragazzino capace di inventare e costruire le cose più incredibili, tanto da essersi diplomato a 13 anni.Big6, laBig6 è l’avventurosa commedia che racconta le vicissitudini del giovane esperto di robot di nome Hiro Hamada, che impara a gestire le sue capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi amici tutti un po’strambi: Go Go Tamago, Wasabi No-Ginger, Honey Lemon e Fred. Quando una serie di circostanze disastrose catapultano i protagonisti al centro di un pericoloso complotto che si consuma sulle strade di ...