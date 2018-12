Benevento | sarebbe il padre della vittima il mandante dell' omicidio dello stupratore

Blastingnews

: @il__daddy Che poi col Benevento sarebbe stato sold out - giangi20l : @il__daddy Che poi col Benevento sarebbe stato sold out - ilsommotwinter : Chiudere col Benevento Dove sarebbe un'occasione per famiglie e ragazzi Padri e bambini a 10 ed a 5 euro... Più ch… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Lo scorso 19 luglio Giuseppe Matarazzo, pastore beneventano residente a Frasso Telesino, era stato trovato morto con il corpo crivellato a colpi di pistola nei pressisua abitazione. Aveva finito di scontare da pochi giorni una pesante condanna a 11 anni e 6 mesi perchè ritenuto responsabile di abusi su di una ragazzina di soli 15 anni.La giovane, anche per la vergogna e lo shock subiti dalla violenza'uomo, dopo alcuni anni non resse più la pressione e si tolse la vita. Il 6 gennaio 2008 infatti si recò in un luogo isolato di campagna, legò la corda ad un albero e così decise di farla finita....