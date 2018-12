Benevento | due arresti per l’omicidio di un pedofilo | “Il mandante è la famiglia della

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Due uomini sono stati arrestati per l’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore di 45 anni residente a Frasso Telesino, ucciso a colpi di pistola lo scorso 19 luglio, dopo essere stato scarcerato a seguito di una condanna a 11 anni e 6 mesi per abusi su una ragazza quindicenne, impiccatasi a un albero il 6 gennaio del 2008. I carabinieri del comando provinciale di– in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di– hanno fermato Giuseppe Massaro, 55 anni, di Sant’Agata de’ Goti, e Generoso Nasta, 30 anni, di San Felice a Cancello in provincia di Caserta con l’accusa di omicidio premeditato.“L’omicidio di Giuseppe Matarazzo è stato sicuramente su commissione e i duedi oggi sono solo l’inizio perché le indagini vanno avanti alla ricerca di un eventuale intermediario e dei ...