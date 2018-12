Benetton Rugby-Zebre Rc | le formazioni della gara di ritorno

Benetton Treviso-Zebre rugby in tv e streaming : data - orario e programma della sfida di ritorno : Tantissimo equilibrio nel primo derby d’Italia per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019. Al Lanfranchi di Parma vittoria a domicilio per la Benetton Treviso che vuole provare a fare doppietta anche nella sfida di ritorno contro le Zebre, più agguerrite che mai. Andiamo a scoprire il programma, gli orari e come seguire in streaming il match di Monigo. Come per tutta la stagione del Pro14, per quanto riguarda le partite delle due ...

Rugby – Guinness PRO14 : la Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre : La Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre: in un Lanfranchi vicinissimo al tutto esaurito, gli ospiti si impongono 8-10 In un “Lanfranchi” di Parma prossimo al tutto esaurito, il primo Derby d’Italia del Guinness PRO14 2018/19 finisce nelle mani della Benetton Rugby, che espugna il campo di casa delle Zebre Rugby Club con un sofferto 8-10: per i Leoni di Kieran Crowley arrivano quattro punti pesanti, che riportano i ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : il derby d’Italia va al Benetton Treviso. Zebre battute 10-8 : Una partita davvero equilibrata, così come ci si aspettava alla vigilia. La tattica a prevalere rispetto al gioco offensivo: tante fasi statiche, poche azioni offensive. Alla fine sono gli episodi a decidere. Nel primo derby d’Italia del Guinness Pro 14 2018-2019, svoltosi per l’occasione prima delle festività natalizie, ad imporsi allo stadio Lanfranchi di Parma è il Benetton Treviso che si impone per 10-8 sulle Zebre. Successo ...

Rugby – Guinness PRO14 - derby Zebre vs Benetton : sugli spalti il CT O’Shea studia per il 6 Nazioni : derby natalizio fra Zebre RC e Benetton Rugby: sugli spalti è atteso il CT azzurro O’Shea per studiare i possibili giocatori da convocare per gli impegni della Nazionale Con poco più di un mese al calcio d’inizio del Guinness 6 Nazioni 2019, il doppio derby d’Italia di PRO14 tra Zebre RC e Benetton Rugby, ormai divenuto un appuntamento fisso nel calendario delle feste natalizie degli appassionati italiani, non può non rivestire un ...

Rugby – Zebre-Benetton : centesima presenza per il tallonatore Fabiani - tutto pronto per il primo derby d’Italia : Scelte le Zebre per il derby di Parma contro il Benetton Rugby. centesima presenza con la franchigia federale per il tallonatore azzurro Fabiani Dopo la doppia vittoria in European Challenge Cup contro i russi dell’Enisei-STM, in occasione dell’undicesimo turno del Guinness PRO14 Rugby 2018/19, allo stadio Lanfranchi di Parma arriva il Benetton Rugby, per il primo attesissimo derby stagionale. Castello e compagni ospiteranno i veneti ...

Rugby – Scelti i Leoni del Benetton in vista del derby contro le Zebre : Verso il primo derby d’Italia della stagione: Scelti i Leoni del Benetton per la sfida contro le Zebre Il Benetton Rugby si prepara ad affrontare le Zebre RC nel primo dei tre derby della stagione, valido per l’undicesima giornata del Guinness PRO14 2018/2019. La gara andrà in scena allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro italiano Marius Mitrea insieme agli ...

Rugby - Pro14 2019 : domenica il primo derby d’Italia della stagione. Zebre per lasciare l’ultimo posto - Benetton per il sogno post season : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: mancano poco più di 48 ore alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale. Il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di Rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre ...

Rugby – Guinness Pro 14 : le sensazioni di Fabiani in vista del derby tra Zebre e Benetton : Guinness Pro 14, Fabiani e le Zebre puntano Treviso: e parole del tallonatore in vista del derby L’ennesimo derby tra Zebre e Benetton – il primo della stagione 2018/19, in diretta su DAZN domenica 23 dicembre alle 15 dallo Stadio Lanfranchi di Parma – il traguardo delle 100 presenze in maglia bianconera e la maglia Azzurra. Questi i temi trattati con Oliviero Fabiani, tallonatore delle Zebre e ItalRugby, su fedeRugby.it “Siamo molto ...

Rugby – Tutto pronto per la sfida tra Zebre e Benetton : le sensazioni di Abraham Steyn : Benetton Treviso: le parole della terza linea della Benetton Treviso e ItalRugby Abraham Steyn Derby di Pro14, Nazionale e Mondiale. A quattro giorni da Zebre-Benetton, primo derby italiano stagionale della stagione 2018/19 del Guinness Pro14 – partita che sarà trasmessa in diretta su DAZN domenica 23 dicembre alle 15 – Abraham Steyn affronta a 360 gradi vari temi caldi su fedeRugby.it. “Personalmente sto bene – ha esordito la terza linea ...

Zebre-Benetton Treviso rugby - quando si gioca e su che canale vederla in tv e streaming? Il programma completo : Manca sempre meno alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale: il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre incontri totalizzando 15 punti, mentre il Benetton ...

Rugby – Sconfitta per il Benetton contro gli Harlequins : Al Twickenham Stoop i Leoni perdono 20 a 9 contro gli Harlequins Al Twickenham Stoop Stadium di Londra è un buon inizio quello dei Leoni che portano subito alta la pressione sugli inglesi costringendoli già in un paio di occasioni a perdere l’ovale in avanti. Nonostante ciò, al 7’ gli inglesi dopo una serie di pick and go dentro i 22 degli uomini di Crowley vanno in meta con il pilone Boyce. Lang aggiunge i due punti dalla ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton Treviso sconfitta a Londra - vincono le Zebre con l’Enisei : Doppio impegno, praticamente in contemporanea, per le due franchigie italiane presenti nella Challenge Cup 2018-2019 di Rugby. Una vittoria ed una sconfitta per il Bel Paese. Da pronostico le Zebre trovano il terzo successo consecutivo, battendo ancora una volta i russi dell’Enisei: dopo la sofferenza in trasferta, questa volta a Parma c’è un vero e proprio dominio per la banda di Bradley che la spunta per 58-14 con addirittura nove ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : trasferta importante con gli Harlequins per la Benetton Treviso : Quarto appuntamento per quanto riguarda la Challenge Cup 2018-2019 di Rugby. Dopo il trionfale successo di settimana scorsa in casa, la Benetton Treviso vola, da capoclassifica nel proprio raggruppamento, in trasferta in Inghilterra dove se la vedrà con gli Harlequins. Riuscire a fare risultato in terra britannica per la banda guidata da Kieran Crowley sarebbe un’impresa che significherebbe mettere un piede verso il passaggio del ...