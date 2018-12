Benetti | varato lo stupefacente giga yacht FB 277 FOTO

sportfair

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Si tratta del primo dei treche saranno presentati a Livorno nei prossimi mesihacon successo “FB277”,di 107 metri, il più grande mai costruito in Italia da un cantiere navale privato. È alimentato ìcon un sistema di propulsione diesel elettrico, e gli interni e il design esterno sono stati progettati interamente da. La supervisione del progetto è stata, invece, affidata ad Imperial in qualità di rappresentante dell’armatore eManager. Lo scafo dell’imbarcazione è stato realizzato in acciaio, mentre la sovrastruttura è in alluminio. Tra le caratteristiche principali, una grande piscina sul Sun Deck, un pianoforte a coda, una Spa con hammam, una sala massaggi con palestra e un eliporto touch and go. La sua larghezza massima è 15,2 metri per una stazza lorda di 3.300 tonnellate.L’FB277 è uno splendidodi proporzioni ...