Belve - la contessa Marisela Federici confessa a Francesca Fagnani : "Cosa temo facciano i miei amici in casa : La dura vita di una nobildonna. Marisela Federici , vedova del finanziere Paolo Federici e regina dei salotti romani, ospite di Francesca Fagnani a Belve (venerdì alle 22.45 su Nove) confessa di avere una paura: che gli ospiti gli possano portar via dei preziosi da casa sua. "Per questo ho un metal d

Belve (Nove) - la contessa Marisela Federici : “Ho un metal detector in villa - utile anche per le mie feste” : “A villa la Furibonda le stanze hanno un sistema di allarme sulle porte”. Lo rivela la contessa Marisela Federici , madrina di celebri serate mondane nella sua lussuosissima residenza romana e ospite dell’ultima puntata di ‘ Belve ’, il programma tv condotto da Francesca Fagnani venerdì 28 dicembre su Nove alle 22.45, rispondendo ad una domanda ironica della giornalista: “I suoi ospiti, a casa sua, il classico posacenere ...

Belve (Nove) - la contessa Federici su Susanna Agnelli : “Allusioni sul nostro rapporto? Fandonie. Per lei gratitudine” : “Per conquistare me, i miei mariti avrebbero prima dovuto conquistare Susanna Agnelli (scrittrice, ex ministro e sorella di Gianni Agnelli, morta nel 2009 ndr)? No, non è vero, l’ha detto una ‘signora’ e mi ha messo in profondo imbarazzo”, spiega la nobildonna e regina dei salotti romani Marisela Federici, ospite dell’ultima puntata di ‘Belve’, il programma tv condotto da Francesca Fagnani venerdì 28 ...