Battlefield 5 prepara l’arrivo delle microtransazioni? Le indiscrezioni al 28 dicembre

(Di venerdì 28 dicembre 2018)5 è approdato sugli scaffali da ormai un mese abbondante, un lasso di tempo più che sufficiente per il titolo di Electronic Arts di ritagliarsi un suo personalissimo spazio all'interno del panorama videoludico. A questo hanno indubbiamente contribuito le numerose promozioni messe in atto dai diversi rivenditori nel corso del periodo che ha anticipato il Natale, con la community che è andata via via ampliandosi e definendosi. Ovviamente tanta ancora la strada da percorrere per5, che nel corso del breve futuro incrementerà l'offerta al suo interno con nuove feature come l'attesissima modalità Battle Royale.A fare da contraltare a quanto di buono arriverà di qui a poche settimane o a pochi mesi c'è però una cosa che di certo farà storcere il naso a non pochi giocatori. Stando infatti a quanto trapelato in rete nel corsoultime ore parrebbe che in ...