Basket | Nba | cadono Warrios e Lakers Super Harden affonda i Celtics

Basket - Nba : San Antonio e Clippers ok - Toronto sbanca Miami in rimonta : WASHINGTON - Due su due. Danilo Gallinari e Marco Belinelli tra i protagonisti delle vittorie dei Los Angeles Clippers e dei San Antonio Spurs. I texani, 19-16, battono Denver, 21-11, 111-103 e ...

Basket Nba : Lebron ko ma i Lakers stendono Golden State : NEW YORK - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio Lebron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...

Basket Nba - LeBron s'infortuna ma i Lakers travolgono i Warriors : Quando LeBron James si è fermato, i Lakers hanno scoperto di valere tanto. Col loro leader fuori per un infortunio all'inguine sinistro meno di 5' dentro la ripresa, i gialloviola completano il ...

Basket - Nba : i Lakers travolgono i Warriors - ma LeBron esce per infortunio - Harden show : Nel Natale della Nba LeBron James riesce ad avere la meglio sui Warriors di Curry e Durant, ma abbandona il parquet per infortunio dopo 21': i Lakers vincono 127 -101. Houston invece supera l'ostacolo ...

Basket Nba - si gioca anche durante le feste di Natale. Il calendario - le date e gli orari delle partite. Come vederle in tv : Nel Basket NBA ci sono poche, ma precise tradizioni quando si parla di regular season: non si gioca nel Giorno del Ringraziamento, non si gioca neppure alla vigilia di Natale, ma il 25 dicembre la lega professionistica americana torna in campo con cinque partite di altissimo livello. Si comincia al Madison Square Garden, con i New York Knicks che ospitano i Milwaukee Bucks. Curiosamente, i Knicks hanno giocato più partite nel giorno di Natale di ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers - serata no per Belinelli : NEW YORK - Gallinari conferma il suo stato di grazia e guida i Clippers alla vittoria sulla capolista Denver. Niente da fare, invece, per Belinelli e gli Spurs, ko nel derby texano contro Houston. A ...

Basket - Nba : Gallinari stende i Nuggets - gara da dimenticare per Belinelli e gli Spurs : Ottimo risultato per i Clippers contro i Nuggets: protagonista della gara Nba il nostro Gallinari con 21 punti. Male invece Belinelli , che terminerà la partita con basse percentuali e con soli 3 ...

Basket - Nba : Belinelli e San Antonio sorridono - Houston decolla con il record : NEW YORK - Arrivano segnali di riscossa importanti da San Antonio e Houston, due delle franchigie più accreditate nella Western Conference Nba. Continua infatti la risalita degli Spurs, che travolgono ...

Basket Nba - risultati : Denver più forte di Doncic. Indiana - che beffa coi Cavs : Nikola Jokic chiude con 32 punti e 16 rimbalzi, Jamal Murray aggiunge 22 e 15 assist , massimo in carriera, : sono loro le facce dei Nuggets, che battono anche i Mavs di Luka Doncic , 23 punti e 12 ...

Basket - Nba : Lillard stende i Clippers - Golden State festeggia Curry e Durant : WASHINGTON - Notte fonda in casa Clippers, 17-13,. La franchigia di Los Angeles, ancora priva di Lou Williams, cade tra le mura amiche contro Portland, 17-13, 127-131. Si tratta della quarta sconfitta ...

Basket - Nba : a Denver il big match con Toronto - LeBron ko a Washington : Washington - Ancora un passo falso e seconda sconfitta di fila. Toronto, 23-9, si riscopre fragile lontana dall'Air Canada Centre. Nel big match di giornata tra la miglior squadra della Lega e la ...

Basket - Nba : Super Denver - Toronto ko / Doncic si inchina ai Kings : Denver Nuggets-Toronto Raptors 95-86 I Nuggets , 20-9, si aggiudicano la sfida tra le prime della classe della Lega coi Raptors , 23-9, e si godono con la terza vittoria consecutiva, la decima nelle ...