Basket | Eurolega 2019 | Olimpia Milano in piena lotta per i playoff | ma Gennaio e Febbraio

Basket - Eurolega : il Maccabi regola solo nel finale un'ottima Milano : La tripla fallita da Brooks a fil di sirena toglie a Milano la gioia di sbancare Tel Aviv dopo 31 anni, ma non la certezza di potersi giocare le carte playoff , leggi qui la classifica , . Vince il ...

Eurolega Basket 2019 - Maccabi-Milano 94-92. Simone Pianigiani : “Decisive le triple in transizione - peccato per l’ultimo tiro” : Milano ha perso in volata contro il Maccabi Tel Aviv nel match valido per la 15^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket, l’Olimpia si è dovuta arrendere sul filo di lana contro la compagine israeliana e ha lasciato sul piatto un successo fondamentale in ottica playoff. I meneghini rimangono ampiamente in corsa per la post-season ma speravano di fare risultato in trasferta, le giocate di uno stellare O’Bryant e l’errore nel ...

Basket - Olimpia a corrente alternata in Eurolega : ko a Tel-Aviv : In una sfida al cardiopalmo e in bilico fino alla sirena finale, l' Olimpia Milano cade sul campo del Maccabi Tel-Aviv 94-92 . Nella 15ª giornata di Eurolega la squadra di Pianigiani più volte non ...

VIDEO Maccabi-Milano 94-92 Eurolega Basket : highlights - sintesi della partita. Olimpia sconfitta in volata : Milano è stata sconfitta dal Maccabi Tel Aviv per 94-92 nel match valido per la 15^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket. L’Olimpia ha lottato alla pari con la compagine israeliana ma è stata beffata nel finale dai padroni di casa trascinata da uno stellare O’Bryant. I meneghini hanno avuto anche il tiro della vittoria con Brooks ma il pallone si è spento sulla ferro e i ragazzi di Pianigiani sono incappati in una nuova ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano perde a Tel Aviv contro il Maccabi per 94-92. Mostruoso O’Bryant con 32 punti - Brooks sbaglia la tripla vincente : Finisce con una sconfitta al termine di un match assai equilibrato il girone d’andata della stagione regolare di Eurolega 2018-2019 per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani non riesce a superare, in terra israeliana, il Maccabi Tel Aviv, che vince per 94-92 grazie a una serata mostruosa di Johnny O’Bryant: l’ex Bucks, Nuggets e Hornets non aveva mai realizzato, neppure in ...

LIVE Maccabi-Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Olimpia sconfitta nel finale a Tel Aviv (94-92)

LIVE Maccabi-Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : battaglia rovente in Israele per l'Olimpia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la quindicesima giornata di Eurolega.

Maccabi-Milano - Eurolega Basket 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : Continua il tour de force dell'Olimpia Milano. Quarta partita in sette giorni per la squadra di Simone Pianigiani, che vola in Israele per sfidare il Maccabi Tel Aviv nella quindicesima giornata di Eurolega, ultima del girone d'andata.

Basket - Eurolega 2019 : il Panathinaikos presentarà un esposto dopo la sconfitta con Milano : L’Olimpia Milano ha espugnato OAKA per 86-83 ed è tornata alla vittoria in Eurolega dopo cinque sconfitte consecutive, ma il match con il Panathinaikos avrà una prosecuzione anche dopo il suono dell’ultima sirena. Infatti la società greca presenterà un esposto ai vertici dell’Eurolega per i fatti accaduti nel finale di partita, riguardante una situazione particolare con il cronometro. Con Milano avanti di 10 punti (84-74), il ...

Basket - Eurolega : Milano col brivido - Panathinaikos battuto 86-83 : All'Olympic Indoor di Atene l' Olimpia Milano piega 86-83 i padroni di casa del Panathinaikos in Eurolega. Un successo che consente alla squadra di Pianigiani di voltare pagina dopo le cinque ...