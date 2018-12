Barcellona | scelta la data del ritiro di Pique

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Il difensore delGerard Piqué pensa anche al futuro ed in particolar modo a diventare un dirigente, secondo quanto riferisce oggi El Mundo Deportivo nella sua versione online, il calciatore dei blaugrana potrebbe disputare l'ultima stagione nel 2020 e già l'anno successivo puntare alla presidenza del Barça, in concomitanza con la scadenza del mandato dell'attuale numero uno del club Josep Bartomeu. Si profila dunque un addio anticipato dai campi con l'obiettivo di diventare dirigente ed al suo fianco vorrebbe Xavi, Iniesta e Puyol.ha praticamente vinto tutto da calciatore: 7 campionati, 4 Champions, 3 supercoppe europee, 3 mondiali per club, un Mondiale e un Europeo.