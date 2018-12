Bagarre alla Camera sulla manovra Seduta sospesa e dure critiche a Fico

Manovra - Bagarre alla Camera : opposizioni contro Roberto Fico : “Non è super-partes” : Caos a Montecitorio. Le opposizioni hanno duramente protestato in Aula contro il governo, reo di non aver concesso la possibilità di analizzare e votare nemmeno uno degli emendamenti presentati in commissione Bilancio, e contro il presidente della Camera Roberto Fico, accusato di non essere davvero super-partes.Continua a leggere

Manovra - Bagarre alla Camera | Live : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

Manovra - Bagarre alla Camera : seduta sospesa per ore - poi Fico riesce a placare gli animi : E' partita con una bagarre nell'Aula alla Camera l'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa a lungo e il presidente Roberto Fico ha convocato la conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano, Pd, e ...

Manovra - ultimo miglio con Bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l'ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la Bagarre : È bagarre nell’Aula della Camera prima che inizi l’esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. I rappresentanti delle opposizioni hanno abbandonato la riunione dei capigruppo di Montecitorio, per protesta contro la decisione del presidente della Camera Roberto Fico di non c...

Manovra - Bagarre alla Camera : Fico sospende la seduta : Scoppia la bagarre alla Camera prima che inizi l'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano (Pd)...

Manovra approda in Aula alla Camera ma è Bagarre - seduta sospesa - FOTO : E' bagarre nell'Aula della Camera prima che inizi l'esame della Manovra che ha avuto il via libera della Commissione con l'ok al mandato al relatore . La seduta è stata sospesa, e il presidente ...

Bagarre alla Camera prima inizio esame Manovra - seduta sospesa : Bagarre nell'Aula della Camera prima dell'inizio dell'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa e il presidente Roberto Fico ha convocato la conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano , Pd, e un ...

Manovra - Bagarre alla Camera e insulti tra Pd e M5s. Borghi (Lega) a deputato dem : “Che fa - mette le mani addosso?” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel rispondere alle domande dei deputati della commissione Bilancio, lamenta di essere stato “massacrato”. E il Pd, con Enrico Borghi, inizia a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento. Chiedono di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s, ...

Manovra alla Camera - Bagarre in Commissione. Approvato mandato al relatore - contrari Pd e Forza Italia : La Manovra si avvia verso l’approvazione definitiva alla Camera, dopo una notte di bagarre in Commissione bilancio dove con i voti della maggioranza M5s-Lega è stato Approvato intorno alle 2 di notte il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. La legge di bilancio è attesa in mattinata in aula a Montecitorio e l’approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Il via libera ...

Manovra - sì a notte fonda del Senato alla fiducia - Bagarre in Aula - ira Pd - M5s accusa i tecnici del Mef : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Le correzioni e i ritardi -...

Manovra - Bagarre e spintoni al Senato : voto finale nella notte. Il Pd annuncia il ricorso alla Consulta : Una giornata convulsa, fatta di sedute sospese e bagarre in aula, culminata con gli spintoni tra Simona Malpezzi (Pd) e Laura Bottici (M5s). E poi caos e tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione a singhiozzo e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio, ma la discussione nel merito è iniziata soltanto in serata. Il governo ...

Manovra - maxi-taglio agli investimenti. Posta la fiducia - è Bagarre. Pd : ricorso alla Consulta : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Attacchi sessisti sul web da utenti M5S alla deputata che difese Berlusconi - è Bagarre in Aula : Un blog vicino al Movimento Cinque Stelle ospita irripetibili epiteti sessisti nei confronti di Matilde Siracusano, deputata azzurra, "rea"( con tanto di video postato sul blog di matrice pentastellata) di aver rivendicato giorni fa in Aula alla Camera il valore dell'esperienza politica di Silvio Berlusconi.Ed è bagarre a Montecitorio tra Fi e M5S, con il capogruppo (e messinese come Siracusano) Francesco D'Uva, a ribadire di non avere ...