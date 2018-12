Baba Vanga | profezie funeste sul 2019 | solo sciagure per l' Europa | Trump e Putin

liberoquotidiano

: Baba Vanga profezie 2019: “Trump sordo, attentato a Putin, l’Europa…” - BlitzQuotidiano : Baba Vanga profezie 2019: “Trump sordo, attentato a Putin, l’Europa…” - Damianodanny1 : LA MISTICA BULGARA BABA VANGA CONTINUA A DISPENSARE PROFEZIE DALL’OLTRETOMBA - CosimoDAmico4 : LA MISTICA BULGARA BABA VANGA CONTINUA A DISPENSARE PROFEZIE DALL’OLTRETOMBA -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Un terribile, almeno per Vladimire Donald. La veggente bulgaraè morta nel 1996 ed è considerata ancora oggi la "Nostradamus dei Balcani". Le sue oscureavrebbero individuato in netto anticipo eventi devastanti come l'attentato alle Torri Gemelle del 2001, la na